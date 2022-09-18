В ожидании своего рейса тюменцы могут покурить прямо в здании аэропорта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино открылась комната для курения. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Сегодня из-за тумана мой рейс задержали на несколько часов. Ожидать пришлось в „накопителе“. В какой-то момент заметил там комнату для курения, которой раньше не было. Наконец-то ждать рейсы будет не так тоскливо», — рассказал URA.RU один из пассажиров тюменского аэропорта.

Тюменец поделился с редакцией снимками «курилки». Он также пояснил, что чтобы ее найти, нужно повернуть налево сразу от входа в накопитель. Комната для курения расположена за торговой точкой «Дары Каспия».

В пресс-службе аэропорта Рощино не смогли оперативно прокомментировать нововведение. В аэропорт направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что 19 сентября аэропорт Тюмени был закрыт для вылетов и прилетов самолетов. Причиной стал сильный туман, накрывший город.

Комнату для курения можно найти по опознавательной табличке Фото: читатель URA.RU