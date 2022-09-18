18 сентября 2022
17 сентября 2022

В тюменском аэропорту открыли комнату для курения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный прием почетных граждан города Екатеринбурга в Синара-центре. Екатеринбург , место для курения
В ожидании своего рейса тюменцы могут покурить прямо в здании аэропорта Фото:

В тюменском аэропорту Рощино открылась комната для курения. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.

«Сегодня из-за тумана мой рейс задержали на несколько часов. Ожидать пришлось в „накопителе“. В какой-то момент заметил там комнату для курения, которой раньше не было. Наконец-то ждать рейсы будет не так тоскливо», — рассказал URA.RU один из пассажиров тюменского аэропорта.

Тюменец поделился с редакцией снимками «курилки». Он также пояснил, что чтобы ее найти, нужно повернуть налево сразу от входа в накопитель. Комната для курения расположена за торговой точкой «Дары Каспия».

В пресс-службе аэропорта Рощино не смогли оперативно прокомментировать нововведение. В аэропорт направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что 19 сентября аэропорт Тюмени был закрыт для вылетов и прилетов самолетов. Причиной стал сильный туман, накрывший город.

Комнату для курения можно найти по опознавательной табличке
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Курилка расположена слева от входа в накопитель, за одним из магазинов
Фото:

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В тюменском аэропорту Рощино открылась комната для курения. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «Сегодня из-за тумана мой рейс задержали на несколько часов. Ожидать пришлось в „накопителе“. В какой-то момент заметил там комнату для курения, которой раньше не было. Наконец-то ждать рейсы будет не так тоскливо», — рассказал URA.RU один из пассажиров тюменского аэропорта. Тюменец поделился с редакцией снимками «курилки». Он также пояснил, что чтобы ее найти, нужно повернуть налево сразу от входа в накопитель. Комната для курения расположена за торговой точкой «Дары Каспия». В пресс-службе аэропорта Рощино не смогли оперативно прокомментировать нововведение. В аэропорт направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что 19 сентября аэропорт Тюмени был закрыт для вылетов и прилетов самолетов. Причиной стал сильный туман, накрывший город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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