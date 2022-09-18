В тюменском аэропорту Рощино открылась комната для курения. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров.
«Сегодня из-за тумана мой рейс задержали на несколько часов. Ожидать пришлось в „накопителе“. В какой-то момент заметил там комнату для курения, которой раньше не было. Наконец-то ждать рейсы будет не так тоскливо», — рассказал URA.RU один из пассажиров тюменского аэропорта.
Тюменец поделился с редакцией снимками «курилки». Он также пояснил, что чтобы ее найти, нужно повернуть налево сразу от входа в накопитель. Комната для курения расположена за торговой точкой «Дары Каспия».
В пресс-службе аэропорта Рощино не смогли оперативно прокомментировать нововведение. В аэропорт направлен письменный запрос.
Комнату для курения можно найти по опознавательной табличке
Фото: читатель URA.RU
Курилка расположена слева от входа в накопитель, за одним из магазинов
Фото: читатель URA.RU
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В тюменском аэропорту Рощино открылась комната для курения. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «Сегодня из-за тумана мой рейс задержали на несколько часов. Ожидать пришлось в „накопителе“. В какой-то момент заметил там комнату для курения, которой раньше не было. Наконец-то ждать рейсы будет не так тоскливо», — рассказал URA.RU один из пассажиров тюменского аэропорта. Тюменец поделился с редакцией снимками «курилки». Он также пояснил, что чтобы ее найти, нужно повернуть налево сразу от входа в накопитель. Комната для курения расположена за торговой точкой «Дары Каспия». В пресс-службе аэропорта Рощино не смогли оперативно прокомментировать нововведение. В аэропорт направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что 19 сентября аэропорт Тюмени был закрыт для вылетов и прилетов самолетов. Причиной стал сильный туман, накрывший город.