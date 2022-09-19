Самолеты, летевшие в Тюмень, отправили в аэропорты Екатеринбурга и Челябинска

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, сумки, пассажиры, задержка рейса
Рейсы в аэропорту Рощино были задержаны из-за метеоусловий Фото:

Рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэропорту Рощино, ушли на запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«По причине метеоусловий были задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Часть рейсов ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск», — рассказали в пресс-службе Рощино.

Ранее URA.RU писало, что в Рощино были задержаны вылеты самолетов из-за метеоусловий. Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 5:45, перенесли на 8:30.

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Рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэропорту Рощино, ушли на запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «По причине метеоусловий были задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Часть рейсов ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск», — рассказали в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU писало, что в Рощино были задержаны вылеты самолетов из-за метеоусловий. Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 5:45, перенесли на 8:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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