Самолеты, летевшие в Тюмень, отправили в аэропорты Екатеринбурга и Челябинска

19 сентября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Рейсы в аэропорту Рощино были задержаны из-за метеоусловий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэропорту Рощино, ушли на запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «По причине метеоусловий были задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Часть рейсов ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск», — рассказали в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU писало, что в Рощино были задержаны вылеты самолетов из-за метеоусловий. Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 5:45, перенесли на 8:30.

Рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэропорту Рощино, ушли на запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «По причине метеоусловий были задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Часть рейсов ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск», — рассказали в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU писало, что в Рощино были задержаны вылеты самолетов из-за метеоусловий. Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 5:45, перенесли на 8:30.