Самолеты, летевшие в Тюмень, отправили в аэропорты Екатеринбурга и Челябинска

Рейсы в аэропорту Рощино были задержаны из-за метеоусловий
Рейсы, которые должны были приземлиться в тюменском аэропорту Рощино, ушли на запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«По причине метеоусловий были задержаны рейсы на вылеты и прилеты. Часть рейсов ушли на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск», — рассказали в пресс-службе Рощино.
Ранее URA.RU писало, что в Рощино были задержаны вылеты самолетов из-за метеоусловий. Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 5:45, перенесли на 8:30.
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