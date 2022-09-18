В детский фильтр в 12 городской поликлинике Тюмени выстроилась огромная очередь

Тюменцы ожидают в очереди часами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице возле 12 городской поликлиники в Тюмени собралась огромная очередь в детский фильтр. Приема врача приходится ждать часами. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили ожидающие в очереди тюменцы.

«Мы в очереди на прием уже час, все дети с температурой. Врач ходит, конечно, распределяет по кабинетам, но заболевших все равно много. Сейчас людей на улице стало поменьше, человек 10, но до этого была огромная очередь. Хорошо, что сейчас погода теплая, мы поэтому все еще тут. Было бы холодно давно в платную клинику уехали», — рассказала корреспонденту тюменка.

В больнице ситуацию также прокомментировали. «Это обычная ситуация для начала осени. В понедельник такая загруженность всегда есть. В настоящий момент пять врачей ведут первичный прием. Основной диагноз ОРВИ», — рассказали сотрудники поликлиники.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских больницах огромные очереди. Тюменцы вынуждены часами сидеть в очереди, ожидая прием врача.