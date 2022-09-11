Тюменские больницы перестали справляться с наплывом пациентов

В больницах Тюмени начали возникать огромные очереди

12 сентября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Тюменской области начался сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Тюмени вынуждены часами сидеть в очередях, ожидая приема врачей в городских поликлиниках. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. «Я прикреплена к городской поликлинике №8. Обращалась за медпомощью в июле — все было нормально. На прием к врачу попала относительно быстро. В конце прошлой недели снова понадобилась консультация доктора. Пришла в больницу и ужаснулась: очереди — огромные. Как в регистратуре, так и к специалистам. Своего приема у терапевта ждала несколько часов», — сообщила тюменка в разговоре с URA.RU. Другой житель Тюмени рассказал о том, что в поликлиниках очень много людей с симптомами ОРВИ. «Недавно простудился и пошел в больницу. Отправили в фильтр. Там передо мной в очереди было около 20 человек. И люди продолжали идти», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что очереди в поликлиниках могут быть связаны с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ. «В последние недели отмечается некоторый рост обращений пациентов и с признаками ОРВИ в фильтры городских поликлиник Тюмени. Это связано с началом сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями и COVID-19. Ввиду того, что данное явление носит сезонный характер, здравоохранение города Тюмени и Тюменской области имеет отработанные алгоритмы оказания помощи пациентам», — рассказали там URA.RU.

Жители Тюмени вынуждены часами сидеть в очередях, ожидая приема врачей в городских поликлиниках. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. «Я прикреплена к городской поликлинике №8. Обращалась за медпомощью в июле — все было нормально. На прием к врачу попала относительно быстро. В конце прошлой недели снова понадобилась консультация доктора. Пришла в больницу и ужаснулась: очереди — огромные. Как в регистратуре, так и к специалистам. Своего приема у терапевта ждала несколько часов», — сообщила тюменка в разговоре с URA.RU. Другой житель Тюмени рассказал о том, что в поликлиниках очень много людей с симптомами ОРВИ. «Недавно простудился и пошел в больницу. Отправили в фильтр. Там передо мной в очереди было около 20 человек. И люди продолжали идти», — пояснил тюменец в разговоре с URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что очереди в поликлиниках могут быть связаны с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ. «В последние недели отмечается некоторый рост обращений пациентов и с признаками ОРВИ в фильтры городских поликлиник Тюмени. Это связано с началом сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями и COVID-19. Ввиду того, что данное явление носит сезонный характер, здравоохранение города Тюмени и Тюменской области имеет отработанные алгоритмы оказания помощи пациентам», — рассказали там URA.RU.