Бизнесмены придумали способ сохранить новые курганские дороги

О способе сохранения дорог рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители дорожных организаций и власти Курганской области предложили привозить щебень для сельских дорог осенью и зимой, чтобы сохранить недавно отремонтированные трассы. Об этом в своем telegram-канале 20 сентября сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Вчера еще раз обсудили строительство сельских дорог в щебеночном исполнении. Подрядчики и коллеги предлагают основной завоз осуществлять осенью-зимой, чтобы минимизировать воздействие и возможный ущерб асфальтовым недавно отремонтированным дорогам», — написал Шумков.

По его словам, часть дорог в муниципалитетах в этом сезоне уже покрыты щебнем. Он отметил, что общая длина покрытых щебнем дорог должна достичь 100 километров в течение года.

Ранее читатель URA.RU пожаловался, что на дороге, которая ведет в село Падеринское Кетовского района, часть ям покрыли новым асфальтом, а другую часть на том же участке ремонт не коснулся. Представители власти объяснили, что на участке ремонт еще продолжается, и он завершится в сентябре.