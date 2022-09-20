Скандальный фонд властей ЯНАО лишился очередного руководителя

Тычинский покинул пост главы Фонда жилищного строительства ЯНАО

Георгий Тычинский возглавлял фонд два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор Фонда жилищного строительства (ФСЖ) ЯНАО Георгий Тычинский покинул пост. Как сообщил URA.RU источник в правительстве округа, отставка связана с переездом в другой регион.

«Ушел Георгий Тычинский, директор Фонда жилищного строительства. Он переходит на работу в бизнес-структуры другого региона», — сообщил инсайдер. В правительстве округа агентству подтвердили, что Тычинский действительно покинул пост руководителя.

Георгий Тычинский возглавил фонд в ноябре 2020 года. Он пришел на смену Денису Колесниченко, которого якобы пригласили в команду главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. ФСЖ обрел скандальную репутацию после приговора экс-главы ведомства Виктора Калашникова о хищении из бюджета десятков миллионов.