20 сентября 2022

Скандальный фонд властей ЯНАО лишился очередного руководителя

Тычинский покинул пост главы Фонда жилищного строительства ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Георгий Тычинский возглавлял фонд два года Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директор Фонда жилищного строительства (ФСЖ) ЯНАО Георгий Тычинский покинул пост. Как сообщил URA.RU источник в правительстве округа, отставка связана с переездом в другой регион.

«Ушел Георгий Тычинский, директор Фонда жилищного строительства. Он переходит на работу в бизнес-структуры другого региона», — сообщил инсайдер. В правительстве округа агентству подтвердили, что Тычинский действительно покинул пост руководителя.

Георгий Тычинский возглавил фонд в ноябре 2020 года. Он пришел на смену Денису Колесниченко, которого якобы пригласили в команду главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. ФСЖ обрел скандальную репутацию после приговора экс-главы ведомства Виктора Калашникова о хищении из бюджета десятков миллионов.

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Директор Фонда жилищного строительства (ФСЖ) ЯНАО Георгий Тычинский покинул пост. Как сообщил URA.RU источник в правительстве округа, отставка связана с переездом в другой регион. «Ушел Георгий Тычинский, директор Фонда жилищного строительства. Он переходит на работу в бизнес-структуры другого региона», — сообщил инсайдер. В правительстве округа агентству подтвердили, что Тычинский действительно покинул пост руководителя. Георгий Тычинский возглавил фонд в ноябре 2020 года. Он пришел на смену Денису Колесниченко, которого якобы пригласили в команду главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. ФСЖ обрел скандальную репутацию после приговора экс-главы ведомства Виктора Калашникова о хищении из бюджета десятков миллионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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