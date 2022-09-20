Курганский чиновник ушел работать в спортивную школу

21 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Сергей Чугунов покинул должность заведующего отдела спорта курганской администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сергей Чугунов, возглавлявший отдел спорта департамента социальной политики администрации Кургана, покинул пост и устроился работать в детскую спортивную школу. Соответствующая информация размещена на сайтах администрации города и спортивного учреждения. «В администрации города состоялась торжественная церемония вручения курганцам знаков ГТО. С получением знаков отличия юных горожан поздравляла заведующая отделом спорта департамента соцполитики Елена Белоногова», — указано в сообщении пресс-службы администрации. При этом на сайте мэрии в качестве заведующего отделом спорта указан Сергей Чугунов. В приемной отдела спорта URA.RU сообщили, что Чугунов покинул пост 1 сентября, на его место принята Елена Белоногова. В разговоре с корреспондентом URA.RU Белоногова от комментариев отказалась и попросила направить официальный запрос. Редакция запросила информацию в пресс-службе администрации, на момент публикации ответ не поступил. По данным источника, близкого к муниципальной политике, Чугунов стал руководителем детско-юношеской спортивной школы №3. На сайте учреждения Чугунов указан директором. По данным СБИС, он вступил в должность 12 сентября. До этого URA.RU писало, что в середине декабря 2021 года Чугунов был назначен на должность исполняющего обязанности замглавы города Кургана, директора отдела соцполитики. Однако он вернулся на прежнюю должность заведующего отделом спорта уже в январе 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сергей Чугунов, возглавлявший отдел спорта департамента социальной политики администрации Кургана, покинул пост и устроился работать в детскую спортивную школу. Соответствующая информация размещена на сайтах администрации города и спортивного учреждения. «В администрации города состоялась торжественная церемония вручения курганцам знаков ГТО. С получением знаков отличия юных горожан поздравляла заведующая отделом спорта департамента соцполитики Елена Белоногова», — указано в сообщении пресс-службы администрации. При этом на сайте мэрии в качестве заведующего отделом спорта указан Сергей Чугунов. В приемной отдела спорта URA.RU сообщили, что Чугунов покинул пост 1 сентября, на его место принята Елена Белоногова. В разговоре с корреспондентом URA.RU Белоногова от комментариев отказалась и попросила направить официальный запрос. Редакция запросила информацию в пресс-службе администрации, на момент публикации ответ не поступил. По данным источника, близкого к муниципальной политике, Чугунов стал руководителем детско-юношеской спортивной школы №3. На сайте учреждения Чугунов указан директором. По данным СБИС, он вступил в должность 12 сентября. До этого URA.RU писало, что в середине декабря 2021 года Чугунов был назначен на должность исполняющего обязанности замглавы города Кургана, директора отдела соцполитики. Однако он вернулся на прежнюю должность заведующего отделом спорта уже в январе 2022 года.