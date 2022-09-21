На дороге из Харпа в Лабытнанги образовались трещины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трасса Харп — Лабытнанги в ЯНАО после капитального ремонта в некоторых местах имеет огромные трещины, при этом прокуратура в прошлом году обязывала дирекцию дорожного хозяйства округа и подрядчика «Ямалавтодор» устранить нарушения. Как сообщил URA.RU житель Харпа, пожелавший остаться анонимным, дорога стала опасной для движения.

«Дорога от Харпа до Лабытнанги опять у нас развалилась. Участок при выезде на Морошку стал очень опасным, хотя он новый — его ремонтировали не больше года назад. Зимой будет трудно заметить эту трещину, машина может в нее попасть и улететь в кювет», — сообщил агентству мужчина и поделился фотографиями.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО агентству сообщили, что данный участок еще не ремонтировался. «Участок с дефектом находится на контроле, он еще не ремонтировался. Дорога Лабытнанги-Харп приводится в нормативное состояние поэтапно. В этом году заканчивается реконструкция моста через реку Вындяда, и отремонтировано 1,3 км», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что спустя полгода после ремонта трассы Харп-Лабытнанги на дороге образовались трещины шириной в 30 сантиметров. Власти обязали подрядчика «Ямалавтодор» отремонтировать проблемный участок за свой счет. Проблемой после публикации агентства также заинтересовались в прокуратуре, где указали дирекции дорожного хозяйства ЯНАО и подрядчику, что на разных участках трассы обнаружены проломы, выбоины и просадки.

Участок с трещиной находится на выезде из Харпа в сторону Лабытнанги Читатель URA.RU

Жителей предупреждают, что движение на данном участке может быть опасным Читатель URA.RU