Жители ЯНАО пожаловались на работу пункта выдачи Ozon

Пост собрал несколько жалоб от местных жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на работу одного из отделений Ozon. Они не могут забрать заказы в вечернее время, сообщается в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Пункт выдачи Ozon Дзержинского 25г. Время открытия/закрытия постоянно разное, сотрудники пропадают на 30-40 минут, объясняя это тем, что ходили в магазин. Второй день пытаюсь забрать заказ, приезжаю в 19:00,19:30, 20:30, пункт закрыт. Срок хранения заканчивается, как мне забрать заказ я не понимаю», — написал анонимный автор поста.

«Тоже второй день забрать не могу», — поделилась в комментариях Эмма Крюкова. «Я также приходила, было закрыто, села в машину, смотрю открылись, зашла», — написала Наталья Халиулина. «Полностью согласна с автором, приходишь за товаром и тебя игнорят», — прокомментировала Алена Васильева. «Не знаю, совпадение или нет, но именно на этом пункте выдачи мои заказы, которые хрупкие, до меня доходят разбитые/сломанные», — ответила Анастасия Ярославская.

Автору также посоветовали обратиться на горячую линию или в чат Ozon. Согласно данным в открытых источниках, часы работы указанного отделения — с 09:00 до 21:00.

URA.RU направило запрос в компанию Ozon. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что у жителя Лабытнанги (ЯНАО) за возврат товара на Wildberries попросили тысячу рублей. Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».