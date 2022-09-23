Курганец написал стих в поддержку тех, кого призвали на военную службу

24 сентября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Курганцы пожелали военнослужащим скорейшего возвращения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана написал стихотворение в поддержку тех, кого призвали на военную службу. Оно опубликовано автором Иваном Ерзянкиным в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бойцы, я в вас верю, ребята: вы сможете нас защитить. Сдаются героям преграды. Готовы и ждать, и любить», — пишет автор. В своем стихотворении Иван просит тех, кто отправился на военную службу, вернуться «не грузом, что 200 зовут». «До слез… Автор, спасибо за стих, за слова. Все верно сказано», — благодарит Наталья Путинцева. «Автору браво, а нашим мужчинам скорейшего возвращения», — пишет Елена Анатольевна. Ранее еще одно стихотворение сочинила ученица курганской школы №22. В своем стихотворении девочка написала о защите Донецкой и Луганской Народных Республик и необходимости объединиться в борьбе с национализмом.

Житель Кургана написал стихотворение в поддержку тех, кого призвали на военную службу. Оно опубликовано автором Иваном Ерзянкиным в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бойцы, я в вас верю, ребята: вы сможете нас защитить. Сдаются героям преграды. Готовы и ждать, и любить», — пишет автор. В своем стихотворении Иван просит тех, кто отправился на военную службу, вернуться «не грузом, что 200 зовут». «До слез… Автор, спасибо за стих, за слова. Все верно сказано», — благодарит Наталья Путинцева. «Автору браво, а нашим мужчинам скорейшего возвращения», — пишет Елена Анатольевна. Ранее еще одно стихотворение сочинила ученица курганской школы №22. В своем стихотворении девочка написала о защите Донецкой и Луганской Народных Республик и необходимости объединиться в борьбе с национализмом.