23 сентября 2022
22 сентября 2022

Курганец написал стих в поддержку тех, кого призвали на военную службу

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Курганцы пожелали военнослужащим скорейшего возвращения Фото:

Житель Кургана написал стихотворение в поддержку тех, кого призвали на военную службу. Оно опубликовано автором Иваном Ерзянкиным в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Бойцы, я в вас верю, ребята: вы сможете нас защитить. Сдаются героям преграды. Готовы и ждать, и любить», — пишет автор. В своем стихотворении Иван просит тех, кто отправился на военную службу, вернуться «не грузом, что 200 зовут».

«До слез… Автор, спасибо за стих, за слова. Все верно сказано», — благодарит Наталья Путинцева. «Автору браво, а нашим мужчинам скорейшего возвращения», — пишет Елена Анатольевна.

Ранее еще одно стихотворение сочинила ученица курганской школы №22. В своем стихотворении девочка написала о защите Донецкой и Луганской Народных Республик и необходимости объединиться в борьбе с национализмом.

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Житель Кургана написал стихотворение в поддержку тех, кого призвали на военную службу. Оно опубликовано автором Иваном Ерзянкиным в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бойцы, я в вас верю, ребята: вы сможете нас защитить. Сдаются героям преграды. Готовы и ждать, и любить», — пишет автор. В своем стихотворении Иван просит тех, кто отправился на военную службу, вернуться «не грузом, что 200 зовут». «До слез… Автор, спасибо за стих, за слова. Все верно сказано», — благодарит Наталья Путинцева. «Автору браво, а нашим мужчинам скорейшего возвращения», — пишет Елена Анатольевна. Ранее еще одно стихотворение сочинила ученица курганской школы №22. В своем стихотворении девочка написала о защите Донецкой и Луганской Народных Республик и необходимости объединиться в борьбе с национализмом.
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