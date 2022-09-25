Город в ЯНАО получил главного по закупкам

В Лабытнанги назначили нового управленца, курирующего закупки

26 сентября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Почти год в мэрии Лабытнанги пустовало кресло начальника управления закупками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В мэрии Лабытнанги (ЯНАО) назначили нового управленца, курирующего муниципальные закупки — им стал резервист Сергей Кожинов. Об этом сообщается на сайте администрации. «Кожинов Сергей Юрьевич — начальник управления муниципальными закупками», — говорится на сайте. На эту должность был сформирован резерв. Официально Кожинова назначили 21 сентября. Ранее муниципальные закупки курировал Игорь Келенджеридзе, который позже получил пост председателя контрольно-счетной палаты Лабытнанги, а после — повышение до заместителя главы города. URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги Марина Трескова сменила кадровый состав в мэрии. Помимо Келенджеридзе, повышение получил Андрей Ракитянский, заняв пост зама безопасности и Александр Осипенко, став новым председателем контрольно-счетной палаты.

В мэрии Лабытнанги (ЯНАО) назначили нового управленца, курирующего муниципальные закупки — им стал резервист Сергей Кожинов. Об этом сообщается на сайте администрации. «Кожинов Сергей Юрьевич — начальник управления муниципальными закупками», — говорится на сайте. На эту должность был сформирован резерв. Официально Кожинова назначили 21 сентября. Ранее муниципальные закупки курировал Игорь Келенджеридзе, который позже получил пост председателя контрольно-счетной палаты Лабытнанги, а после — повышение до заместителя главы города. URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги Марина Трескова сменила кадровый состав в мэрии. Помимо Келенджеридзе, повышение получил Андрей Ракитянский, заняв пост зама безопасности и Александр Осипенко, став новым председателем контрольно-счетной палаты.