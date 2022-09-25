25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Город в ЯНАО получил главного по закупкам

В Лабытнанги назначили нового управленца, курирующего закупки
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, чиновник, губернатор, деловой разговор
Почти год в мэрии Лабытнанги пустовало кресло начальника управления закупками Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В мэрии Лабытнанги (ЯНАО) назначили нового управленца, курирующего муниципальные закупки — им стал резервист Сергей Кожинов. Об этом сообщается на сайте администрации.

«Кожинов Сергей Юрьевич — начальник управления муниципальными закупками», — говорится на сайте. На эту должность был сформирован резерв. Официально Кожинова назначили 21 сентября.

Ранее муниципальные закупки курировал Игорь Келенджеридзе, который позже получил пост председателя контрольно-счетной палаты Лабытнанги, а после — повышение до заместителя главы города. URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги Марина Трескова сменила кадровый состав в мэрии. Помимо Келенджеридзе, повышение получил Андрей Ракитянский, заняв пост зама безопасности и Александр Осипенко, став новым председателем контрольно-счетной палаты.

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В мэрии Лабытнанги (ЯНАО) назначили нового управленца, курирующего муниципальные закупки — им стал резервист Сергей Кожинов. Об этом сообщается на сайте администрации. «Кожинов Сергей Юрьевич — начальник управления муниципальными закупками», — говорится на сайте. На эту должность был сформирован резерв. Официально Кожинова назначили 21 сентября. Ранее муниципальные закупки курировал Игорь Келенджеридзе, который позже получил пост председателя контрольно-счетной палаты Лабытнанги, а после — повышение до заместителя главы города. URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги Марина Трескова сменила кадровый состав в мэрии. Помимо Келенджеридзе, повышение получил Андрей Ракитянский, заняв пост зама безопасности и Александр Осипенко, став новым председателем контрольно-счетной палаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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