Город в ЯНАО получил главного по закупкам

В мэрии Лабытнанги (ЯНАО) назначили нового управленца, курирующего муниципальные закупки — им стал резервист Сергей Кожинов. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Кожинов Сергей Юрьевич — начальник управления муниципальными закупками», — говорится на сайте. На эту должность был сформирован резерв. Официально Кожинова назначили 21 сентября.
Ранее муниципальные закупки курировал Игорь Келенджеридзе, который позже получил пост председателя контрольно-счетной палаты Лабытнанги, а после — повышение до заместителя главы города. URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги Марина Трескова сменила кадровый состав в мэрии. Помимо Келенджеридзе, повышение получил Андрей Ракитянский, заняв пост зама безопасности и Александр Осипенко, став новым председателем контрольно-счетной палаты.
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