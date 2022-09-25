25 сентября 2022

Власти Тюменской области усилят контроль за военкоматами

В военкоматах Тюменской области установят дополнительные камеры видеонаблюдения
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, военкомат, военный комиссариат по курганской области
В тюменских военкоматах установят новые видеокамеры Фото:

Дополнительные камеры видеонаблюдения появятся в военкоматах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«В 2023 году к установке планируется 378 камер в рамках комплекса „Безопасный город“. Часть из них установят в военкоматах. Это произойдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Также камеры разместят в общественных местах, дворах, местах пребывания мигрантов, общежитиях, объектах прокуратуры, больницах, мостах, детских центрах и развязках. Для каждого муниципального образование выделено свое количество новых единиц видеонаблюдения:

  • Тюмень — 114;
  • Тобольск — 16;
  • Ишим — 82;
  • Ялуторовск — 12;
  • Заводоуковск — 35;
  • Абатский район — 21;
  • Армизонский район — 8;
  • Бердюжский район — 4;
  • Вагайский район — 4;
  • Викуловский район — 27;
  • Казанский район — 4;
  • Нижнетавдинский район — 6;
  • Сорокинский район — 7;
  • Омутинский район — 13;
  • Уватский район — 3;
  • Упоровский район — 4;
  • Юргинский район — 7;
  • Ярковский район — 4;
  • Голышмановский округ — 7.

«Аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“ направлен на построение общей системы видеонаблюдения в регионе. Основные задачи — регистрация событий, хранение записей для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавили в правительстве Тюменской области.

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Дополнительные камеры видеонаблюдения появятся в военкоматах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «В 2023 году к установке планируется 378 камер в рамках комплекса „Безопасный город“. Часть из них установят в военкоматах. Это произойдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона. Также камеры разместят в общественных местах, дворах, местах пребывания мигрантов, общежитиях, объектах прокуратуры, больницах, мостах, детских центрах и развязках. Для каждого муниципального образование выделено свое количество новых единиц видеонаблюдения: «Аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“ направлен на построение общей системы видеонаблюдения в регионе. Основные задачи — регистрация событий, хранение записей для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавили в правительстве Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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