Власти Тюменской области усилят контроль за военкоматами

Дополнительные камеры видеонаблюдения появятся в военкоматах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«В 2023 году к установке планируется 378 камер в рамках комплекса „Безопасный город“. Часть из них установят в военкоматах. Это произойдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.
Также камеры разместят в общественных местах, дворах, местах пребывания мигрантов, общежитиях, объектах прокуратуры, больницах, мостах, детских центрах и развязках. Для каждого муниципального образование выделено свое количество новых единиц видеонаблюдения:
- Тюмень — 114;
- Тобольск — 16;
- Ишим — 82;
- Ялуторовск — 12;
- Заводоуковск — 35;
- Абатский район — 21;
- Армизонский район — 8;
- Бердюжский район — 4;
- Вагайский район — 4;
- Викуловский район — 27;
- Казанский район — 4;
- Нижнетавдинский район — 6;
- Сорокинский район — 7;
- Омутинский район — 13;
- Уватский район — 3;
- Упоровский район — 4;
- Юргинский район — 7;
- Ярковский район — 4;
- Голышмановский округ — 7.
«Аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“ направлен на построение общей системы видеонаблюдения в регионе. Основные задачи — регистрация событий, хранение записей для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавили в правительстве Тюменской области.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»