Власти Тюменской области усилят контроль за военкоматами

В военкоматах Тюменской области установят дополнительные камеры видеонаблюдения

В тюменских военкоматах установят новые видеокамеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дополнительные камеры видеонаблюдения появятся в военкоматах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«В 2023 году к установке планируется 378 камер в рамках комплекса „Безопасный город“. Часть из них установят в военкоматах. Это произойдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Викуловском районе», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.

Также камеры разместят в общественных местах, дворах, местах пребывания мигрантов, общежитиях, объектах прокуратуры, больницах, мостах, детских центрах и развязках. Для каждого муниципального образование выделено свое количество новых единиц видеонаблюдения:

Тюмень — 114;

Тобольск — 16;

Ишим — 82;

Ялуторовск — 12;

Заводоуковск — 35;

Абатский район — 21;

Армизонский район — 8;

Бердюжский район — 4;

Вагайский район — 4;

Викуловский район — 27;

Казанский район — 4;

Нижнетавдинский район — 6;

Сорокинский район — 7;

Омутинский район — 13;

Уватский район — 3;

Упоровский район — 4;

Юргинский район — 7;

Ярковский район — 4;

Голышмановский округ — 7.

«Аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“ направлен на построение общей системы видеонаблюдения в регионе. Основные задачи — регистрация событий, хранение записей для проведения оперативно-розыскных мероприятий», — добавили в правительстве Тюменской области.