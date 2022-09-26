Между Новым Уренгоем и Казанью возобновили прямые рейсы

27 сентября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Рейсы между Новым Уренгоем и Казанью начнут летать с 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Казанью. По информации окружного департамента дорожного транспорта и хозяйства, воспользоваться авиаперелетом можно с 3 октября. «С 3 октября авиакомпания UVTaero возобновляет прямые перелеты из Нового Уренгоя в Казань. Узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте», — уточнили там. В департаменте добавили, что полет планируются осуществлять еженедельно по понедельникам. Вылет из Казани будет в 9:20, а из Нового Уренгоя в15:05. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем и Самарой. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Казанью. По информации окружного департамента дорожного транспорта и хозяйства, воспользоваться авиаперелетом можно с 3 октября. «С 3 октября авиакомпания UVTaero возобновляет прямые перелеты из Нового Уренгоя в Казань. Узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте», — уточнили там. В департаменте добавили, что полет планируются осуществлять еженедельно по понедельникам. Вылет из Казани будет в 9:20, а из Нового Уренгоя в15:05. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем и Самарой. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.