26 сентября 2022

Между Новым Уренгоем и Казанью возобновили прямые рейсы

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Рейсы между Новым Уренгоем и Казанью начнут летать с 3 октября Фото:

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Казанью. По информации окружного департамента дорожного транспорта и хозяйства, воспользоваться авиаперелетом можно с 3 октября.

«С 3 октября авиакомпания UVTaero возобновляет прямые перелеты из Нового Уренгоя в Казань. Узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте», — уточнили там.

В департаменте добавили, что полет планируются осуществлять еженедельно по понедельникам. Вылет из Казани будет в 9:20, а из Нового Уренгоя в15:05. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем и Самарой. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновила прямые рейсы между Новым Уренгоем (ЯНАО) и Казанью. По информации окружного департамента дорожного транспорта и хозяйства, воспользоваться авиаперелетом можно с 3 октября. «С 3 октября авиакомпания UVTaero возобновляет прямые перелеты из Нового Уренгоя в Казань. Узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте», — уточнили там. В департаменте добавили, что полет планируются осуществлять еженедельно по понедельникам. Вылет из Казани будет в 9:20, а из Нового Уренгоя в15:05. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Ранее сообщалось, что авиакомпания UTair запустила прямые рейсы между Новым Уренгоем и Самарой. Полеты запланированы еженедельно по понедельникам и средам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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