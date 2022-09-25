25 сентября 2022

Шахматистка из ЯНАО обыграла прямую конкурентку на Гран-при ФИДЕ

Александра Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр на Гран-при ФИДЕ
© Служба новостей «URA.RU»
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Семихатовские чтения - 2022. Екатеринбург, шахматы для слабовидящих
Александра Горячкина делит первое место с Екатериной Лагно Фото:

Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина обыграла в восьмом туре представительницу Китая Чжу Цзиньэр и оставила за собой первое место на Гран-при ФИДЕ. Об этом сообщается в группе турнира.

«Александра Горячкина одержала победу над Чжу Цзиньэр. Партия продолжалась 43 хода», — уточнятся в группе ФИДЕ.

Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с россиянкой Екатериной Лагно, которая так же выиграла свою сегодняшнюю партию. Шахматистки набрали по 6 очков.

Ранее URA.RU рассказывал об успехах Горячкиной. Шахматистка из ЯНАО лидирует уже несколько туров.

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Шахматистка из Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина обыграла в восьмом туре представительницу Китая Чжу Цзиньэр и оставила за собой первое место на Гран-при ФИДЕ. Об этом сообщается в группе турнира. «Александра Горячкина одержала победу над Чжу Цзиньэр. Партия продолжалась 43 хода», — уточнятся в группе ФИДЕ. Таким образом, Александра Горячкина делит первое место с россиянкой Екатериной Лагно, которая так же выиграла свою сегодняшнюю партию. Шахматистки набрали по 6 очков. Ранее URA.RU рассказывал об успехах Горячкиной. Шахматистка из ЯНАО лидирует уже несколько туров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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