Беженцы из ДНР пришли на референдум в Тюмени, чтобы исправить ошибку 1991 года. Фото

27 сентября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Пенсионер из Горловки проголосовал за вхождение ДНР в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Семейная пара из Горловки (Донецкая область) приняла участие в референдуме по присоединению освобожденных территорий Украины к РФ, чтобы исправить ошибку 1991 года — распад СССР. Об этом глава семьи Леонид Агапов рассказал в разговоре с URA.RU. «В свое время я присягал СССР, а присягу дважды не дают. Мы с Россией. Сегодня пришли на референдум, чтобы исправить ошибку 1991 года», — заявил Леонид Агапов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вместе с женой пенсионер приехал в Тюмень из Горловки, что в Донецкой области. По его словам, когда Россия присоединила к своим территориям Крым, жители города сильно расстроились, что с их регионом не произошло того же. Леонид Агапов также признался, что после отъезда в Россию, с их семьей перестали общаться родственники из Центральной Украины. «Донецкая земля богата хорошими, талантливыми людьми. Россия не пожалеет», — пообещал участник референдума. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление. Чета Агаповых проголосовала за вхождение Донбасса в состав России Фото: URA.RU

Семейная пара из Горловки (Донецкая область) приняла участие в референдуме по присоединению освобожденных территорий Украины к РФ, чтобы исправить ошибку 1991 года — распад СССР. Об этом глава семьи Леонид Агапов рассказал в разговоре с URA.RU. «В свое время я присягал СССР, а присягу дважды не дают. Мы с Россией. Сегодня пришли на референдум, чтобы исправить ошибку 1991 года», — заявил Леонид Агапов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вместе с женой пенсионер приехал в Тюмень из Горловки, что в Донецкой области. По его словам, когда Россия присоединила к своим территориям Крым, жители города сильно расстроились, что с их регионом не произошло того же. Леонид Агапов также признался, что после отъезда в Россию, с их семьей перестали общаться родственники из Центральной Украины. «Донецкая земля богата хорошими, талантливыми людьми. Россия не пожалеет», — пообещал участник референдума. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.