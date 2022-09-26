26 сентября 2022

Беженцы из ДНР пришли на референдум в Тюмени, чтобы исправить ошибку 1991 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Пенсионер из Горловки проголосовал за вхождение ДНР в состав России Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Семейная пара из Горловки (Донецкая область) приняла участие в референдуме по присоединению освобожденных территорий Украины к РФ, чтобы исправить ошибку 1991 года — распад СССР. Об этом глава семьи Леонид Агапов рассказал в разговоре с URA.RU.

«В свое время я присягал СССР, а присягу дважды не дают. Мы с Россией. Сегодня пришли на референдум, чтобы исправить ошибку 1991 года», — заявил Леонид Агапов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Вместе с женой пенсионер приехал в Тюмень из Горловки, что в Донецкой области. По его словам, когда Россия присоединила к своим территориям Крым, жители города сильно расстроились, что с их регионом не произошло того же. Леонид Агапов также признался, что после отъезда в Россию, с их семьей перестали общаться родственники из Центральной Украины.

«Донецкая земля богата хорошими, талантливыми людьми. Россия не пожалеет», — пообещал участник референдума.

С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.

Чета Агаповых проголосовала за вхождение Донбасса в состав России
Фото:

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Семейная пара из Горловки (Донецкая область) приняла участие в референдуме по присоединению освобожденных территорий Украины к РФ, чтобы исправить ошибку 1991 года — распад СССР. Об этом глава семьи Леонид Агапов рассказал в разговоре с URA.RU. «В свое время я присягал СССР, а присягу дважды не дают. Мы с Россией. Сегодня пришли на референдум, чтобы исправить ошибку 1991 года», — заявил Леонид Агапов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Вместе с женой пенсионер приехал в Тюмень из Горловки, что в Донецкой области. По его словам, когда Россия присоединила к своим территориям Крым, жители города сильно расстроились, что с их регионом не произошло того же. Леонид Агапов также признался, что после отъезда в Россию, с их семьей перестали общаться родственники из Центральной Украины. «Донецкая земля богата хорошими, талантливыми людьми. Россия не пожалеет», — пообещал участник референдума. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.
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