Официальный представитель ДНР оценила организацию референдума в Тюмени

Официальный представитель ДНР поблагодарила Моора за проведение референдума в Тюмени

27 сентября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Референдум в Тюмени прошел без происшествий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Председатель участка от избирательной комиссии ДНР Наталья Чабанюк высказалась об организации и проведении референдума. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом URA.RU на месте событий. «Люди голосуют с огромным желанием и слезами на глазах. Мы благодарим тюменское правительство и губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора за предоставленную возможность для голосования наших людей: избирательная комиссия Тюменской области помогла нам транспортом, помещением, специальным оборудованием», — сказала она. Женщина подчеркнула: душой и сердцем переживает за Донбасс, и уверена, что теперь все будет хорошо. Корреспондент URA.RU поговорил с беженцами и узнал, что привело их на избирательный участок. Среди опрошенных — семейная пара, которая пришла исправить ошибку 1991 года, пенсионерка из Мариуполя, которая расплакалась во время голосования, эмигранты из Крыма и женщина, пришедшая ради спасения внука. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.

Председатель участка от избирательной комиссии ДНР Наталья Чабанюк высказалась об организации и проведении референдума. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом URA.RU на месте событий. «Люди голосуют с огромным желанием и слезами на глазах. Мы благодарим тюменское правительство и губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора за предоставленную возможность для голосования наших людей: избирательная комиссия Тюменской области помогла нам транспортом, помещением, специальным оборудованием», — сказала она. Женщина подчеркнула: душой и сердцем переживает за Донбасс, и уверена, что теперь все будет хорошо. Корреспондент URA.RU поговорил с беженцами и узнал, что привело их на избирательный участок. Среди опрошенных — семейная пара, которая пришла исправить ошибку 1991 года, пенсионерка из Мариуполя, которая расплакалась во время голосования, эмигранты из Крыма и женщина, пришедшая ради спасения внука. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.