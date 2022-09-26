26 сентября 2022

Официальный представитель ДНР оценила организацию референдума в Тюмени

Официальный представитель ДНР поблагодарила Моора за проведение референдума в Тюмени
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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Референдум в Тюмени прошел без происшествий Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Председатель участка от избирательной комиссии ДНР Наталья Чабанюк высказалась об организации и проведении референдума. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом URA.RU на месте событий.

«Люди голосуют с огромным желанием и слезами на глазах. Мы благодарим тюменское правительство и губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора за предоставленную возможность для голосования наших людей: избирательная комиссия Тюменской области помогла нам транспортом, помещением, специальным оборудованием», — сказала она. Женщина подчеркнула: душой и сердцем переживает за Донбасс, и уверена, что теперь все будет хорошо.

Корреспондент URA.RU поговорил с беженцами и узнал, что привело их на избирательный участок. Среди опрошенных — семейная пара, которая пришла исправить ошибку 1991 года, пенсионерка из Мариуполя, которая расплакалась во время голосования, эмигранты из Крыма и женщина, пришедшая ради спасения внука.

С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.

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Председатель участка от избирательной комиссии ДНР Наталья Чабанюк высказалась об организации и проведении референдума. Своими впечатлениями она поделилась с корреспондентом URA.RU на месте событий. «Люди голосуют с огромным желанием и слезами на глазах. Мы благодарим тюменское правительство и губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора за предоставленную возможность для голосования наших людей: избирательная комиссия Тюменской области помогла нам транспортом, помещением, специальным оборудованием», — сказала она. Женщина подчеркнула: душой и сердцем переживает за Донбасс, и уверена, что теперь все будет хорошо. Корреспондент URA.RU поговорил с беженцами и узнал, что привело их на избирательный участок. Среди опрошенных — семейная пара, которая пришла исправить ошибку 1991 года, пенсионерка из Мариуполя, которая расплакалась во время голосования, эмигранты из Крыма и женщина, пришедшая ради спасения внука. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины прошли референдумы. Жители решали, хотят ли они войти в состав Российской Федерации. На территории РФ также создали условия, чтобы беженцы могли воспользоваться своим правом на волеизъявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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