«Известия»: банки начали отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста

30 сентября 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Банки ужесточили условия кредитования для мужчин призывного овзраста Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления о частичной мобилизации некоторые банки перевели заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили требования к рассмотрению их заявок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в крупных розничных кредитных организациях. «Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, „отказников“. С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — рассказал изданию собеседник в одном из банков. Источник в другой организации предположил, что процент одобрения заявок может быть снижен еще больше. Подобный прогноз собеседник объяснил высокой неопределенностью, в том числе и с реализаций некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Центробанк РФ сообщал, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После объявления о частичной мобилизации некоторые банки перевели заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили требования к рассмотрению их заявок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в крупных розничных кредитных организациях. «Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, „отказников“. С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — рассказал изданию собеседник в одном из банков. Источник в другой организации предположил, что процент одобрения заявок может быть снижен еще больше. Подобный прогноз собеседник объяснил высокой неопределенностью, в том числе и с реализаций некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано со спецоперацией, которую в настоящий момент проводит Россия на территории Украины. Государство уже анонсировало ряд мер, направленных на поддержку мобилизованных граждан. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет этой категории населения получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам. Центробанк РФ сообщал, что кредитные каникулы также смогут получить добровольцы, отправляющиеся на фронт. Кроме того, регулятору предложили изменить страхование кредитов для мобилизованных.