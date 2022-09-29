Тюменцы готовы бесплатно раздавать телефоны мобилизованным

Мобилизованным запрещено иметь на сборах смартфон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Тюмени готовы бесплатно отдать ненужные кнопочные телефоны мобилизованным военным. Соответствующий пост об этом был опубликован в группе «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонакте». Гражданам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации, запрещено брать с собой смартфоны.

«Девочки привет. Правда, что ценник на кнопочные телефоны взлетел в разы? У меня есть три штуки, отдам бесплатно нуждающимся (мобилизованным). Пишите в личку», — пишет Милана Голышева. Сообщение тюменки вызвало большой отклик среди других пользователей «ВКонтакте». Инициативу женщины поддержали и другие участники группы: «Тоже отдам, если надо, раскладушка» — присоединилась к комментариям Юлия Якупова. «Тоже есть кнопочный телефон с зарядкой, „Нокиа“, кому надо — пишите», — предлагает Алена Шипулина.

Ранее агентство рассказывало о том, какие телефоны мобилизованные смогут взять с собой. На сайтах магазинов электроники появились подборки недорогих кнопочных телефонов. Представленные телефоны стоят от 500 до 600 рублей.