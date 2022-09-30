В Тюмени ожидается резкое потепление

В Тюмени температура воздуха поднимется до +14 градусов
На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое потепление. Днем 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«В Тюмени 3 октября температура воздуха составит +12 градусов, ночью опустится до +5. Облачно с прояснениями. 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов, ночью ожидается +5 градусов», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода»
Теплая погода в Тюмени продержится до 6 октября. Затем синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +9 градусов и дожди.
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