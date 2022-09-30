30 сентября 2022
29 сентября 2022

В Тюмени ожидается резкое потепление

В Тюмени температура воздуха 4 октября поднимется до +14 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, прогулка, парк, осень, виды тюмени, прогулка в парке
В Тюмени температура воздуха поднимется до +14 градусов Фото:

На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое потепление. Днем 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

«В Тюмени 3 октября температура воздуха составит +12 градусов, ночью опустится до +5. Облачно с прояснениями. 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов, ночью ожидается +5 градусов», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода»

Теплая погода в Тюмени продержится до 6 октября. Затем синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +9 градусов и дожди.

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На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое потепление. Днем 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «В Тюмени 3 октября температура воздуха составит +12 градусов, ночью опустится до +5. Облачно с прояснениями. 4 октября температура воздуха поднимется до +14 градусов, ночью ожидается +5 градусов», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода» Теплая погода в Тюмени продержится до 6 октября. Затем синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +9 градусов и дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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