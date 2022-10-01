01 октября 2022
30 сентября 2022

Тюменский депутат Госдумы грубо отозвался о странах НАТО, готовых принять Украину в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание полпреда по УрФО с сенаторами и депутатами госдумы. Екатеринбург, альшевских андрей, бахметьев виталий, брыкин николай
Николай Брыкин (справа на фото) уже неоднократно выступает с критикой в адрес разных лиц Фото:

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин раскритиковал страны НАТО, которые выступили за ускоренное вступление Украины в альянс. В своем telegram-канале он обвинил их в отсутствии суверенитета.

«Что за страны такие? Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений. Они — даже не шавки, а просто сявки (ничтожные, не пользующиеся уважением люди, — прим URA.RU)!» — написал Брыкин.

Сегодня главы некоторых стран НАТО поддержали будущее членство Украины в альянсе. Главы следующих девяти государств одобрили эту идею: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин также жестко реагировал на включение Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов и просьбу Аллы Пугачевой тоже добавить ее в этот список. Он раскритиковал творчество певицы и назвал «процессом очищения страны от предателей» ситуацию с Галкиным.

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Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин раскритиковал страны НАТО, которые выступили за ускоренное вступление Украины в альянс. В своем telegram-канале он обвинил их в отсутствии суверенитета. «Что за страны такие? Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений. Они — даже не шавки, а просто сявки (ничтожные, не пользующиеся уважением люди, — прим URA.RU)!» — написал Брыкин. Сегодня главы некоторых стран НАТО поддержали будущее членство Украины в альянсе. Главы следующих девяти государств одобрили эту идею: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия. Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин также жестко реагировал на включение Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов и просьбу Аллы Пугачевой тоже добавить ее в этот список. Он раскритиковал творчество певицы и назвал «процессом очищения страны от предателей» ситуацию с Галкиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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