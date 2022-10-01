Тюменский депутат Госдумы грубо отозвался о странах НАТО, готовых принять Украину в альянс

Николай Брыкин (справа на фото) уже неоднократно выступает с критикой в адрес разных лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин раскритиковал страны НАТО, которые выступили за ускоренное вступление Украины в альянс. В своем telegram-канале он обвинил их в отсутствии суверенитета.

«Что за страны такие? Их даже странами назвать нельзя — никогда не принимают самостоятельных решений. Они — даже не шавки, а просто сявки (ничтожные, не пользующиеся уважением люди, — прим URA.RU)!» — написал Брыкин.

Сегодня главы некоторых стран НАТО поддержали будущее членство Украины в альянсе. Главы следующих девяти государств одобрили эту идею: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее URA.RU сообщало, что Брыкин также жестко реагировал на включение Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов и просьбу Аллы Пугачевой тоже добавить ее в этот список. Он раскритиковал творчество певицы и назвал «процессом очищения страны от предателей» ситуацию с Галкиным.