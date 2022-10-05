Директор курганской школы получала деньги за фиктивных сотрудников

Директора одной из школ Курганской области признали виновной в растрате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Курортской сельской школы Петуховского округа (Курганская область) Наталья Калинина признана виновной в растрате с использованием служебного положения. Директор школы с 2019 года незаконно получала денежные средства за фиктивно устроенных сотрудников, сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Калинину <…> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа», — гласит постановление суда. Женщина должна будет выплатить в пользу государства 130 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, женщина присваивала муниципальные деньги, когда фиктивно устраивала на должности сторожей и уборщиц бывших работников, а также выписывала надбавки за совмещение некоторым действующим сотрудникам. «В результате указанных умышленных преступных действий, совершенных Калининой с использованием своего служебного положения <…> были похищены путем присвоения вверенные ей денежные средства муниципального образования Петуховский район на общую сумму 56 516,33 р.», — говорится на сайте суда.

Директор школы полностью признала свою вину и рассказала, что на полученные деньги она покупала учителям подарки и устраивала корпоративные вечера. Также она сообщила, что возместила ущерб и внесла на служебную банковскую карту школы 85 тысяч рублей в качестве компенсации.

Помимо штрафа учителю придется выплатить 4 439 рублей за участие госзащитника в процессе. В случае невыплаты штрафа ей могут изменить меру наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что директора курганской школы обвинили в растрате после трудоустройства лжесотрудников. После выявления одного из эпизодов служебного подлога, ее начали проверять по другим похожим эпизодам.