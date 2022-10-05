05 октября 2022

Директор курганской школы получала деньги за фиктивных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Директора одной из школ Курганской области признали виновной в растрате Фото:

Руководитель Курортской сельской школы Петуховского округа (Курганская область) Наталья Калинина признана виновной в растрате с использованием служебного положения. Директор школы с 2019 года незаконно получала денежные средства за фиктивно устроенных сотрудников, сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Калинину <…> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа», — гласит постановление суда. Женщина должна будет выплатить в пользу государства 130 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, женщина присваивала муниципальные деньги, когда фиктивно устраивала на должности сторожей и уборщиц бывших работников, а также выписывала надбавки за совмещение некоторым действующим сотрудникам. «В результате указанных умышленных преступных действий, совершенных Калининой с использованием своего служебного положения <…> были похищены путем присвоения вверенные ей денежные средства муниципального образования Петуховский район на общую сумму 56 516,33 р.», — говорится на сайте суда.

Директор школы полностью признала свою вину и рассказала, что на полученные деньги она покупала учителям подарки и устраивала корпоративные вечера. Также она сообщила, что возместила ущерб и внесла на служебную банковскую карту школы 85 тысяч рублей в качестве компенсации.

Помимо штрафа учителю придется выплатить 4 439 рублей за участие госзащитника в процессе. В случае невыплаты штрафа ей могут изменить меру наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что директора курганской школы обвинили в растрате после трудоустройства лжесотрудников. После выявления одного из эпизодов служебного подлога, ее начали проверять по другим похожим эпизодам.

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Руководитель Курортской сельской школы Петуховского округа (Курганская область) Наталья Калинина признана виновной в растрате с использованием служебного положения. Директор школы с 2019 года незаконно получала денежные средства за фиктивно устроенных сотрудников, сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Калинину <…> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа», — гласит постановление суда. Женщина должна будет выплатить в пользу государства 130 тысяч рублей. Согласно материалам дела, женщина присваивала муниципальные деньги, когда фиктивно устраивала на должности сторожей и уборщиц бывших работников, а также выписывала надбавки за совмещение некоторым действующим сотрудникам. «В результате указанных умышленных преступных действий, совершенных Калининой с использованием своего служебного положения <…> были похищены путем присвоения вверенные ей денежные средства муниципального образования Петуховский район на общую сумму 56 516,33 р.», — говорится на сайте суда. Директор школы полностью признала свою вину и рассказала, что на полученные деньги она покупала учителям подарки и устраивала корпоративные вечера. Также она сообщила, что возместила ущерб и внесла на служебную банковскую карту школы 85 тысяч рублей в качестве компенсации. Помимо штрафа учителю придется выплатить 4 439 рублей за участие госзащитника в процессе. В случае невыплаты штрафа ей могут изменить меру наказания. Ранее URA.RU сообщало, что директора курганской школы обвинили в растрате после трудоустройства лжесотрудников. После выявления одного из эпизодов служебного подлога, ее начали проверять по другим похожим эпизодам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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