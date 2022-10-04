Курганский механизатор отказался от брони и пошел добровольцем

05 октября 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Курганский механизатор отправился на фронт добровольцем, несмотря на временную отсрочку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Механизатор из Курганской области отказался от временной отсрочки по частичной мобилизации и ушел на фронт добровольцем. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы по Курганской области Александр Ильтяков. «У нас в Курганской область есть распоряжение губернатора, каким образом производится мобилизация. Согласно документу, только во вторую очередь нужно призывать механизаторов и тех работников, на которых держится сельское хозяйство. Из села [Частоозерье — прим. ред.] у нас призвано три таких человека, один из них является добровольцем», — говорит Ильтяков. По вопросу «брони» для работников сельскохозяйственной сферы URA.RU направило запрос в правительство области. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что депутат Госдумы Сергей Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Также Лисовский отметил, ссылаясь на разъяснения Минобороны, что губернаторы регионы могут сами принимать решения о том, каким профессиям необходимо предоставить «бронь». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.

Механизатор из Курганской области отказался от временной отсрочки по частичной мобилизации и ушел на фронт добровольцем. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы по Курганской области Александр Ильтяков. «У нас в Курганской область есть распоряжение губернатора, каким образом производится мобилизация. Согласно документу, только во вторую очередь нужно призывать механизаторов и тех работников, на которых держится сельское хозяйство. Из села [Частоозерье — прим. ред.] у нас призвано три таких человека, один из них является добровольцем», — говорит Ильтяков. По вопросу «брони» для работников сельскохозяйственной сферы URA.RU направило запрос в правительство области. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что депутат Госдумы Сергей Лисовский поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Также Лисовский отметил, ссылаясь на разъяснения Минобороны, что губернаторы регионы могут сами принимать решения о том, каким профессиям необходимо предоставить «бронь». Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.