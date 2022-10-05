Прокуратура заставляет мэрию Шадринска обеспечить безопасность в школах

06 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура подала иск к мэрии Шадринска из-за нарушений требований безопасности в школах и детсадах (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шадринске прокуратура подала иски к мэрии и образовательным учреждениям с требованием устранить нарушения антитеррористической безопасности в школах и детсадах. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на обращение общественника Александра Андрюкова. «В ходе надзорных мероприятий нарушения требований антитеррористической защищенности установлены в 9 общеобразовательных учреждениях, 11 учреждениях дошкольного образования и одном учреждении дополнительного образования города Шадринска. Межрайонная прокуратура направила в Шадринский районный суд исковые заявления к образовательным учреждениям и администрации города Шадринска о возложении обязанности по устранению таких нарушений», — говорится в ответе прокуратуры. Летом общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проведении проверки учебных заведений на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. Прокуратура направила в мэрию предписание об устранении выявленных нарушений, но оно не было выполнено. В конце сентября проблему безопасности детей поднимал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров. Он считает, что в школах необходимо установить систему видеонаблюдения, а охрану доверить профессионалам — сотрудникам Росгвардии. Ранее URA.RU писало, что после ЧП в Ижевске курганские школы закрывают на замок. В ижевской школе ЧП произошло днем 26 сентября: бывший выпускник устроил стрельбу. Согласно официальным источникам, тогда погибли 13 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске прокуратура подала иски к мэрии и образовательным учреждениям с требованием устранить нарушения антитеррористической безопасности в школах и детсадах. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на обращение общественника Александра Андрюкова. «В ходе надзорных мероприятий нарушения требований антитеррористической защищенности установлены в 9 общеобразовательных учреждениях, 11 учреждениях дошкольного образования и одном учреждении дополнительного образования города Шадринска. Межрайонная прокуратура направила в Шадринский районный суд исковые заявления к образовательным учреждениям и администрации города Шадринска о возложении обязанности по устранению таких нарушений», — говорится в ответе прокуратуры. Летом общественник обратился в прокуратуру с просьбой о проведении проверки учебных заведений на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. Прокуратура направила в мэрию предписание об устранении выявленных нарушений, но оно не было выполнено. В конце сентября проблему безопасности детей поднимал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров. Он считает, что в школах необходимо установить систему видеонаблюдения, а охрану доверить профессионалам — сотрудникам Росгвардии. Ранее URA.RU писало, что после ЧП в Ижевске курганские школы закрывают на замок. В ижевской школе ЧП произошло днем 26 сентября: бывший выпускник устроил стрельбу. Согласно официальным источникам, тогда погибли 13 человек.