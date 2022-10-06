Тюменцы взбесились из-за строителей, которые разбудили их посреди ночи. Видео

07 октября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Строительные работы решили провести в полночь Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на отсутствие сна из-за ночных работ строителей в ЖК «Квартет». В доказательство читатель URA.RU прислал видеозапись, на которой отчетливо слышен шум строительной техники. «Прямо сейчас на Войновке, улица Энергостроителей, на часах 00:10, ужасный шум от виброкатка. Спать невозможно», — рассказал читатель агентства. Он также снял ночные работы, которые проводятся на территории ЖК «Квартет». Новостройки в указанном месте возводит «Тюменгзастрой». URA.RU отправило запрос застройщику с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в другом месте жители Тюмени также остались без сна из-за ночных работ в ЖК «Меридиан Запад». По их словам, шуметь на площадке могли начать в любое время.

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие сна из-за ночных работ строителей в ЖК «Квартет». В доказательство читатель URA.RU прислал видеозапись, на которой отчетливо слышен шум строительной техники. «Прямо сейчас на Войновке, улица Энергостроителей, на часах 00:10, ужасный шум от виброкатка. Спать невозможно», — рассказал читатель агентства. Он также снял ночные работы, которые проводятся на территории ЖК «Квартет». Новостройки в указанном месте возводит «Тюменгзастрой». URA.RU отправило запрос застройщику с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в другом месте жители Тюмени также остались без сна из-за ночных работ в ЖК «Меридиан Запад». По их словам, шуметь на площадке могли начать в любое время.