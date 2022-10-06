Жители Тюмени пожаловались на отсутствие сна из-за ночных работ строителей в ЖК «Квартет». В доказательство читатель URA.RU прислал видеозапись, на которой отчетливо слышен шум строительной техники.
«Прямо сейчас на Войновке, улица Энергостроителей, на часах 00:10, ужасный шум от виброкатка. Спать невозможно», — рассказал читатель агентства. Он также снял ночные работы, которые проводятся на территории ЖК «Квартет».
Новостройки в указанном месте возводит «Тюменгзастрой». URA.RU отправило запрос застройщику с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в другом месте жители Тюмени также остались без сна из-за ночных работ в ЖК «Меридиан Запад». По их словам, шуметь на площадке могли начать в любое время.
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