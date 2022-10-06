06 октября 2022
05 октября 2022

Тюменцы взбесились из-за строителей, которые разбудили их посреди ночи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной рейд по ремонту дорог. Екатеринбург, экскаватор, дорожные работы, укладка асфальта, ковш экскаватора, ночь
Строительные работы решили провести в полночь Фото:

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие сна из-за ночных работ строителей в ЖК «Квартет». В доказательство читатель URA.RU прислал видеозапись, на которой отчетливо слышен шум строительной техники.

«Прямо сейчас на Войновке, улица Энергостроителей, на часах 00:10, ужасный шум от виброкатка. Спать невозможно», — рассказал читатель агентства. Он также снял ночные работы, которые проводятся на территории ЖК «Квартет».

Новостройки в указанном месте возводит «Тюменгзастрой». URA.RU отправило запрос застройщику с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в другом месте жители Тюмени также остались без сна из-за ночных работ в ЖК «Меридиан Запад». По их словам, шуметь на площадке могли начать в любое время.

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Жители Тюмени пожаловались на отсутствие сна из-за ночных работ строителей в ЖК «Квартет». В доказательство читатель URA.RU прислал видеозапись, на которой отчетливо слышен шум строительной техники. «Прямо сейчас на Войновке, улица Энергостроителей, на часах 00:10, ужасный шум от виброкатка. Спать невозможно», — рассказал читатель агентства. Он также снял ночные работы, которые проводятся на территории ЖК «Квартет». Новостройки в указанном месте возводит «Тюменгзастрой». URA.RU отправило запрос застройщику с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в другом месте жители Тюмени также остались без сна из-за ночных работ в ЖК «Меридиан Запад». По их словам, шуметь на площадке могли начать в любое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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