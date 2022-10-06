06 октября 2022

Тюменские байкеры закатят большую пьянку в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, байкеры, harley davidson
Тюменские байкеры готовятся к закрытию мотосезона Фото:

Тюменские байкеры планируют закрыть мотосезон большой вечеринкой с алкоголем в центре города. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что, при этом, большая часть мотоциклистов отметит это событие за пределами Тюмени.

«Члены тюменского мотодвижения в этом вопросе разошлись во взглядах. Одна группа байкеров планирует отметить это событие за пределами Тюмени, другая — в центре города. Последние хотят собраться на Цветном бульваре. Участникам обещают много громкой музыки алкоголя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что большинство тюменских байкеров планируют закрыть мотосезон цивилизованно. В сообществе «Ночные волки. Сибирь — Запад» соцсети «ВКонтакте» указано, что мотоциклисты соберутся на территории клубного дома под Ялуторовском. «Ночные Волки приглашают всех мотоциклистов нашего города разделить радость дороги и прокатиться до клубного дома НВ в г. Ялуторовск: 1 октября 2022 закрываем мотосезон в Тюмени! Место встречи: парковка у ТЦ Рентал. Сбор участников с 11:00. В 12:00 старт колонны по маршруту «Тюмень — Сингуль», — указано в публикации сообщества.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменские байкеры планируют закрыть мотосезон большой вечеринкой с алкоголем в центре города. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что, при этом, большая часть мотоциклистов отметит это событие за пределами Тюмени. «Члены тюменского мотодвижения в этом вопросе разошлись во взглядах. Одна группа байкеров планирует отметить это событие за пределами Тюмени, другая — в центре города. Последние хотят собраться на Цветном бульваре. Участникам обещают много громкой музыки алкоголя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что большинство тюменских байкеров планируют закрыть мотосезон цивилизованно. В сообществе «Ночные волки. Сибирь — Запад» соцсети «ВКонтакте» указано, что мотоциклисты соберутся на территории клубного дома под Ялуторовском. «Ночные Волки приглашают всех мотоциклистов нашего города разделить радость дороги и прокатиться до клубного дома НВ в г. Ялуторовск: 1 октября 2022 закрываем мотосезон в Тюмени! Место встречи: парковка у ТЦ Рентал. Сбор участников с 11:00. В 12:00 старт колонны по маршруту «Тюмень — Сингуль», — указано в публикации сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...