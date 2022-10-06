Тюменские байкеры закатят большую пьянку в центре города

07 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские байкеры готовятся к закрытию мотосезона Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские байкеры планируют закрыть мотосезон большой вечеринкой с алкоголем в центре города. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что, при этом, большая часть мотоциклистов отметит это событие за пределами Тюмени. «Члены тюменского мотодвижения в этом вопросе разошлись во взглядах. Одна группа байкеров планирует отметить это событие за пределами Тюмени, другая — в центре города. Последние хотят собраться на Цветном бульваре. Участникам обещают много громкой музыки алкоголя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что большинство тюменских байкеров планируют закрыть мотосезон цивилизованно. В сообществе «Ночные волки. Сибирь — Запад» соцсети «ВКонтакте» указано, что мотоциклисты соберутся на территории клубного дома под Ялуторовском. «Ночные Волки приглашают всех мотоциклистов нашего города разделить радость дороги и прокатиться до клубного дома НВ в г. Ялуторовск: 1 октября 2022 закрываем мотосезон в Тюмени! Место встречи: парковка у ТЦ Рентал. Сбор участников с 11:00. В 12:00 старт колонны по маршруту «Тюмень — Сингуль», — указано в публикации сообщества.

Тюменские байкеры планируют закрыть мотосезон большой вечеринкой с алкоголем в центре города. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что, при этом, большая часть мотоциклистов отметит это событие за пределами Тюмени. «Члены тюменского мотодвижения в этом вопросе разошлись во взглядах. Одна группа байкеров планирует отметить это событие за пределами Тюмени, другая — в центре города. Последние хотят собраться на Цветном бульваре. Участникам обещают много громкой музыки алкоголя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что большинство тюменских байкеров планируют закрыть мотосезон цивилизованно. В сообществе «Ночные волки. Сибирь — Запад» соцсети «ВКонтакте» указано, что мотоциклисты соберутся на территории клубного дома под Ялуторовском. «Ночные Волки приглашают всех мотоциклистов нашего города разделить радость дороги и прокатиться до клубного дома НВ в г. Ялуторовск: 1 октября 2022 закрываем мотосезон в Тюмени! Место встречи: парковка у ТЦ Рентал. Сбор участников с 11:00. В 12:00 старт колонны по маршруту «Тюмень — Сингуль», — указано в публикации сообщества.