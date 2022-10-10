Кадыров обратился к учительнице Путина

Кадыров поздравил классного руководителя Путина с днем рождения

11 октября 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Кадыров поздравил с днем рождения классного руководителя Владимира Путина Фото: Asia Times Учительнице немецкого языка и классному руководителю президента России Владимира Путина Вере Гуревич 10 октября исполнилось 89 лет. С ее днем рождения поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мое искреннее почтение и безмерное уважение учителю немецкого языка, классному руководителю Президента России Владимира Путина Вере Гуревич! С большим удовольствием поздравляю этого замечательного, доброго, мудрого человека, воспитавшего не одно поколение достойных учеников, с днем рождения!» — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул, что ему очень приятно, что Вера Дмитриевна имеет четкую и твердую позицию относительно спецоперации на Украине. Кадыров признался, что испытывает чувство гордости за слова благодарности, сказанные Гуревич в адрес него, «а также адресованные самым лучшим сынам чеченского народа, которые с честью выполняют священный долг по защите нашей великой Родины в Донбассе». Кадыров пожелал учительнице Путина здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. В 2018 году Гуревич рассказала прессе о том, как Путин когда-то сбегал с уроков. По ее словам, в школьные годы президент РФ был озорным учеником и «энергия в нем била ключом».

Учительнице немецкого языка и классному руководителю президента России Владимира Путина Вере Гуревич 10 октября исполнилось 89 лет. С ее днем рождения поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мое искреннее почтение и безмерное уважение учителю немецкого языка, классному руководителю Президента России Владимира Путина Вере Гуревич! С большим удовольствием поздравляю этого замечательного, доброго, мудрого человека, воспитавшего не одно поколение достойных учеников, с днем рождения!» — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул, что ему очень приятно, что Вера Дмитриевна имеет четкую и твердую позицию относительно спецоперации на Украине. Кадыров признался, что испытывает чувство гордости за слова благодарности, сказанные Гуревич в адрес него, «а также адресованные самым лучшим сынам чеченского народа, которые с честью выполняют священный долг по защите нашей великой Родины в Донбассе». Кадыров пожелал учительнице Путина здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. В 2018 году Гуревич рассказала прессе о том, как Путин когда-то сбегал с уроков. По ее словам, в школьные годы президент РФ был озорным учеником и «энергия в нем била ключом».