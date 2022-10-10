ДТП произошло на пересечении улиц Пермякова — Федюнинского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени грузовик Scania, перевозивший подъемный кран, задел балку надземного пешеходного перехода в районе кольцевой развязки улиц Пермякова — Федюнинского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Видеозапись с кадрами последствий инцидента была опубликована в сообществе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Большегруз Scania перевозил подъемный кран. Два пешеходных перехода на кольцевой развязке они проехали, а на третьем — задели балку. По предварительным данным, больших повреждений там нет. Характер повреждений будет установлен, когда кран оттуда уберут», — сообщили URA.RU в областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что водитель пока не смог предоставить сотрудникам ГИБДД разрешение на перевозку негабаритных грузов. Если он этого не сделает, то будет оштрафован. После того как кран демонтируют, специалисты компании «Мостострой — 11» смогут оценить нанесенный ущерб.