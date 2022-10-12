12 октября 2022
11 октября 2022

Из мэрии района в ЯНАО уволился чиновник, отвечающий за взаимодействие со СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, депутат, чиновник, папка
За два месяца из мэрии Надымского района уволилось три чиновника Фото:

Начальник отдела аналитики и взаимодействия с муниципальными СМИ в мэрии Надымского района покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«За этот месяц в мэрии Надымского района увольняется уже второй сотрудник. В отставку ушел начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ», — сообщает собеседник.

В администрации района URA.RU эту информацию подтвердили. «Начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ управления общей политики уволен <…> по собственному желанию в связи с переездом», — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что должность сейчас вакантна. «Сейчас рассматриваются кандидатуры из резерва управленческих кадров муниципального округа», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в октябре замглавы Надымского района Владислав Черкашин подал в отставку. А месяцем ранее свой пост покинул еще один заместитель мэра Игорь Пучкунов.

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Начальник отдела аналитики и взаимодействия с муниципальными СМИ в мэрии Надымского района покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «За этот месяц в мэрии Надымского района увольняется уже второй сотрудник. В отставку ушел начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ», — сообщает собеседник. В администрации района URA.RU эту информацию подтвердили. «Начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ управления общей политики уволен <…> по собственному желанию в связи с переездом», — сообщили в пресс-службе. Также там отметили, что должность сейчас вакантна. «Сейчас рассматриваются кандидатуры из резерва управленческих кадров муниципального округа», — уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в октябре замглавы Надымского района Владислав Черкашин подал в отставку. А месяцем ранее свой пост покинул еще один заместитель мэра Игорь Пучкунов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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