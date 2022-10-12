Из мэрии района в ЯНАО уволился чиновник, отвечающий за взаимодействие со СМИ

За два месяца из мэрии Надымского района уволилось три чиновника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник отдела аналитики и взаимодействия с муниципальными СМИ в мэрии Надымского района покинул пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«За этот месяц в мэрии Надымского района увольняется уже второй сотрудник. В отставку ушел начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ», — сообщает собеседник.

В администрации района URA.RU эту информацию подтвердили. «Начальник отдела аналитики и работы с муниципальными СМИ управления общей политики уволен <…> по собственному желанию в связи с переездом», — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что должность сейчас вакантна. «Сейчас рассматриваются кандидатуры из резерва управленческих кадров муниципального округа», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в октябре замглавы Надымского района Владислав Черкашин подал в отставку. А месяцем ранее свой пост покинул еще один заместитель мэра Игорь Пучкунов.