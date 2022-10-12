Мобилизованные жители ЯНАО выехали из Тюмени. Фото

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В Тюмени провожают мобилизованных ямальцев Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

С железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованные жители ЯНАО отправились в западные регионы России. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Сейчас на железнодорожном вокзале Тюмени происходит построение мобилизованных бойцов, среди которых есть ямальцы», — говорится в сообщении. На перроне находится много провожающих. Также батюшка благословил солдат.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Предполагается, что армию страны пополнять около 300 тысяч военнообязанных, находящейся в запасе. Часть мобилизированных из Тюмени уже отправились в зону СВО.

Мобилизованных ямальцев провожают с вокзала Тюмени
Солдат провожают близкие
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С железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованные жители ЯНАО отправились в западные регионы России. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Сейчас на железнодорожном вокзале Тюмени происходит построение мобилизованных бойцов, среди которых есть ямальцы», — говорится в сообщении. На перроне находится много провожающих. Также батюшка благословил солдат. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Предполагается, что армию страны пополнять около 300 тысяч военнообязанных, находящейся в запасе. Часть мобилизированных из Тюмени уже отправились в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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