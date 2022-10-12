Мобилизованные жители ЯНАО выехали из Тюмени. Фото

12 октября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Тюмени провожают мобилизованных ямальцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованные жители ЯНАО отправились в западные регионы России. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Сейчас на железнодорожном вокзале Тюмени происходит построение мобилизованных бойцов, среди которых есть ямальцы», — говорится в сообщении. На перроне находится много провожающих. Также батюшка благословил солдат. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Предполагается, что армию страны пополнять около 300 тысяч военнообязанных, находящейся в запасе. Часть мобилизированных из Тюмени уже отправились в зону СВО. Мобилизованных ямальцев провожают с вокзала Тюмени Телеграм-канал «Мобилизация Ямал» Солдат провожают близкие Телеграм-канал «Мобилизация Ямал»

С железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованные жители ЯНАО отправились в западные регионы России. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Сейчас на железнодорожном вокзале Тюмени происходит построение мобилизованных бойцов, среди которых есть ямальцы», — говорится в сообщении. На перроне находится много провожающих. Также батюшка благословил солдат. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Предполагается, что армию страны пополнять около 300 тысяч военнообязанных, находящейся в запасе. Часть мобилизированных из Тюмени уже отправились в зону СВО.