В Тюмени провожают мобилизованных ямальцев
новость из сюжетаМобилизация в России
С железнодорожного вокзала Тюмени мобилизованные жители ЯНАО отправились в западные регионы России. Об этом сообщается в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Сейчас на железнодорожном вокзале Тюмени происходит построение мобилизованных бойцов, среди которых есть ямальцы», — говорится в сообщении. На перроне находится много провожающих. Также батюшка благословил солдат.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Предполагается, что армию страны пополнять около 300 тысяч военнообязанных, находящейся в запасе. Часть мобилизированных из Тюмени уже отправились в зону СВО.
Мобилизованных ямальцев провожают с вокзала Тюмени
Солдат провожают близкие
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