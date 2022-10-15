Илон Маск: России хватит полчаса на уничтожение Европы и США

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Россия способна полностью уничтожить Европу и США, считает Илон Маск Фото:

Ядерное оружие России способно за 30 минут уничтожить Европу и США. Такое заявление в своих соцсетях сделал миллиардер, основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск, комментируя планы НАТО по ядерным учениям.

«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал Маск.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время альянс проведет учения по ядерному сдерживанию. Учения пройдут с 17 по 30 октября, уточняет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что столкновение НАТО с РФ может привести к «глобальной катастрофе», пишет агентство Nation News. В НАТО заявили, что «пристально следят» за ядерным оружием России, сообщает «Национальная служба новостей».

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Ядерное оружие России способно за 30 минут уничтожить Европу и США. Такое заявление в своих соцсетях сделал миллиардер, основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск, комментируя планы НАТО по ядерным учениям. «Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал Маск. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время альянс проведет учения по ядерному сдерживанию. Учения пройдут с 17 по 30 октября, уточняет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что столкновение НАТО с РФ может привести к «глобальной катастрофе», пишет агентство Nation News. В НАТО заявили, что «пристально следят» за ядерным оружием России, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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