Илон Маск: России хватит полчаса на уничтожение Европы и США

15 октября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Россия способна полностью уничтожить Европу и США, считает Илон Маск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ядерное оружие России способно за 30 минут уничтожить Европу и США. Такое заявление в своих соцсетях сделал миллиардер, основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск, комментируя планы НАТО по ядерным учениям. «Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал Маск. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время альянс проведет учения по ядерному сдерживанию. Учения пройдут с 17 по 30 октября, уточняет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что столкновение НАТО с РФ может привести к «глобальной катастрофе», пишет агентство Nation News. В НАТО заявили, что «пристально следят» за ядерным оружием России, сообщает «Национальная служба новостей».

Ядерное оружие России способно за 30 минут уничтожить Европу и США. Такое заявление в своих соцсетях сделал миллиардер, основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск, комментируя планы НАТО по ядерным учениям. «Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал Маск. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время альянс проведет учения по ядерному сдерживанию. Учения пройдут с 17 по 30 октября, уточняет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что столкновение НАТО с РФ может привести к «глобальной катастрофе», пишет агентство Nation News. В НАТО заявили, что «пристально следят» за ядерным оружием России, сообщает «Национальная служба новостей».