НАТО готовится к ядерным учениям

Столтенберг: НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
По словам Столтенберга, это должно предотвратить эскалацию Фото:

НАТО на следующей неделе планирует провести учения по ядерному сдерживанию, чтобы снизить напряжение в европейском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания. Считаем, что это путь к предотвращению эскалации», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой ведется на его официальной странице в соцсетях.

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НАТО на следующей неделе планирует провести учения по ядерному сдерживанию, чтобы снизить напряжение в европейском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания. Считаем, что это путь к предотвращению эскалации», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой ведется на его официальной странице в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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