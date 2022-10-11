НАТО готовится к ядерным учениям

По словам Столтенберга, это должно предотвратить эскалацию
НАТО на следующей неделе планирует провести учения по ядерному сдерживанию, чтобы снизить напряжение в европейском регионе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания. Считаем, что это путь к предотвращению эскалации», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой ведется на его официальной странице в соцсетях.
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