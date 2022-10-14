Тюменец украл «Газель», чтобы заработать

15 октября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Тюменец разобрал на запчасти украденную «Газель» и планировал их продать Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Тюмени мужчина украл «Газель», разобрал на запчасти и планировал их продать. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Житель областного центра пояснил, что недалеко от его места работы он заметил автомобиль. Мужчина убедился, что дверь не заперта, и машина не на ходу. Он установил на „Газель“ аккумулятор и похитил ее. Подозреваемый рассказал, что разобрал транспортное средство на запчасти и планировал продать их», — рассказали в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени местный житель украл 30 «Kinder-сюпризов» и 35 кусков сыра. Ворованные продукты он продал на соседнем рынке.

В Тюмени мужчина украл «Газель», разобрал на запчасти и планировал их продать. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Житель областного центра пояснил, что недалеко от его места работы он заметил автомобиль. Мужчина убедился, что дверь не заперта, и машина не на ходу. Он установил на „Газель“ аккумулятор и похитил ее. Подозреваемый рассказал, что разобрал транспортное средство на запчасти и планировал продать их», — рассказали в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени местный житель украл 30 «Kinder-сюпризов» и 35 кусков сыра. Ворованные продукты он продал на соседнем рынке.