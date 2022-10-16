Глава курганского округа собирается отправить укомплектованный оборудованием транспорт в Елань

Глава курганского округа Александр Сытов привезет мобилизованным в Елань генераторы, бензопилы и бинокли

17 октября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Сытов: оборудование и снаряжение была куплены по просьбе земляков (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Транспорт, укомплектованный необходимым снаряжением и оборудованием для мобилизованных, будет отправлен из Целинного муниципального округа (Курганская область) во вторник 18 октября. Об этом сообщил глава территории Александр Сытов. «По просьбе земляков, находящихся в центре подготовки в Елани, закупили дополнительно зимние комплекты „горка“, обувь, рюкзаки, перчатки, балаклавы и др. Также квадрокоптер, генератор, бензопилы и бинокли. И это только малая часть. Во вторник укомплектованный транспорт пойдет из Целинного в Елань», — написал Сытов на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава муниципального округа отмечает, что у семей есть еще будет возможность передать дополнительные посылки. «Везем гуманитарную помощь с продуктами и предметами первой необходимости. Дети написали очень искренние письма нашим защитникам. Пчеловоды приготовили мед для поддержки организма и профилактики простуды», — добавил он. О том, что глава Половинского муниципального округа Курганской области Вадим Меньщиков доставил в учебный центр Елани посылку мобилизованным зауральцам на общую сумму 180 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. В правительстве региона отмечали, что курганцам, находящимся в учебных центрах, покупаются печи, газовые плитки с баллонами и палатки на четыре человека. Из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на приобретение снаряжения и экипировки. О старте частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С конца февраля вооруженные силы России проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Транспорт, укомплектованный необходимым снаряжением и оборудованием для мобилизованных, будет отправлен из Целинного муниципального округа (Курганская область) во вторник 18 октября. Об этом сообщил глава территории Александр Сытов. «По просьбе земляков, находящихся в центре подготовки в Елани, закупили дополнительно зимние комплекты „горка“, обувь, рюкзаки, перчатки, балаклавы и др. Также квадрокоптер, генератор, бензопилы и бинокли. И это только малая часть. Во вторник укомплектованный транспорт пойдет из Целинного в Елань», — написал Сытов на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Глава муниципального округа отмечает, что у семей есть еще будет возможность передать дополнительные посылки. «Везем гуманитарную помощь с продуктами и предметами первой необходимости. Дети написали очень искренние письма нашим защитникам. Пчеловоды приготовили мед для поддержки организма и профилактики простуды», — добавил он. О том, что глава Половинского муниципального округа Курганской области Вадим Меньщиков доставил в учебный центр Елани посылку мобилизованным зауральцам на общую сумму 180 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. В правительстве региона отмечали, что курганцам, находящимся в учебных центрах, покупаются печи, газовые плитки с баллонами и палатки на четыре человека. Из бюджета Курганской области выделили 30 млн рублей на приобретение снаряжения и экипировки. О старте частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. С конца февраля вооруженные силы России проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.