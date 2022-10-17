Семьи мобилизованных тюменцев получат материальную помощь на общих основаниях

Семьи мобилизованных могут получить деньги от властей на первоочередные нужды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Новые меры соцподдержки мобилизованных граждан в Тюменской области пока не разработаны, однако семьи призванных резервистов, попавшие в трудную ситуацию, могут получить помощь на общих основаниях. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Вопрос о введении новых мер социальной поддержки для мобилизованных граждан находится в разработке на федеральном и региональном уровнях. При этом если семья попала в трудную жизненную ситуацию, она может обратиться за материальной помощью на первоочередные нужды в порядке, предусмотренном действующим региональным законодательством», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

Речь идет о мере поддержки, которую можно получить, подав заявление лично, через региональный портал госуслуг или МФЦ. Ее оказывают любому жителю области, если он отвечает ряду критериев.

В заявлении нужно указать, по какой причине семье нужны деньги. Среди вариантов — «Необходимость удовлетворения первоочередных нужд гражданина (его семьи)». Другими словами — приобретение одежды, покупка продуктов, лекарств, необходимой техники и прочее. Если после призыва члена семьи по мобилизации его родным не хватает средств на эти (или другие) цели, власти могут помочь.

Согласно постановлению правительства Тюменской области, сумма помощи составит от 10 тысяч рублей. При этом она напрямую зависит от того, в чем именно нуждается заявитель.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени родственникам мобилизованных хотят дать новую льготу. Супруги и дети военнослужащих будут иметь первоочередное право на обучение новым специальностям при поиске работы.