В Кургане после жалобы депутата отменили мастер-класс по изготовлению Хагги Вагги

19 октября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

На мастер-классе планировали изготовить брелоки Хагги Вагги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители Туристско-информационного центра Кургана решили отменить запланированный мастер-класс по изготовлению брелоков Хагги Вагги. Об этом URA.RU сообщила начальник центра Екатерина Панькова. Ранее депутат Кетовской сельской думы (Курганская область) Владимир Ярушников просил представителей областного правительства разобраться с попыткой провести этот мастер-класс. «Мы не преследовали никаких нехороших целей. Мы планировали провести мастер-класс по просьбе родителей, которые к нам часто приводят детей на мероприятия. А поскольку Хагги Вагги — сейчас одна из самых популярных игрушек, родители решили сделать ее вместе с детьми. Но, чтобы не нагнетать новую волну негатива, мы решили мастер-класс убрать и отменили заявки, которые были», — рассказала Панькова. Перед проведением мастер-класса, по словам Паньковой, были изучены законы и техническое заключение Роскачества, в котором указано, что игрушки одобрены. Также представители центра не нашли ни в одном регионе России никаких запретов, связанных с этим персонажем хоррор-игры Poppy Playtime. Помимо этого сотрудники центра изучили мнения детских психологов по этой теме, и выяснилось, что дети не воспринимают эти игрушки, как что-то пугающее. Ярушников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что у представителей власти региона «должны возникнуть вопросы по данному мероприятию». Мастер-класс планировали провести 22 октября в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Позже информация о мероприятии была удалена из группы Туристско-информационного центра.

Представители Туристско-информационного центра Кургана решили отменить запланированный мастер-класс по изготовлению брелоков Хагги Вагги. Об этом URA.RU сообщила начальник центра Екатерина Панькова. Ранее депутат Кетовской сельской думы (Курганская область) Владимир Ярушников просил представителей областного правительства разобраться с попыткой провести этот мастер-класс. «Мы не преследовали никаких нехороших целей. Мы планировали провести мастер-класс по просьбе родителей, которые к нам часто приводят детей на мероприятия. А поскольку Хагги Вагги — сейчас одна из самых популярных игрушек, родители решили сделать ее вместе с детьми. Но, чтобы не нагнетать новую волну негатива, мы решили мастер-класс убрать и отменили заявки, которые были», — рассказала Панькова. Перед проведением мастер-класса, по словам Паньковой, были изучены законы и техническое заключение Роскачества, в котором указано, что игрушки одобрены. Также представители центра не нашли ни в одном регионе России никаких запретов, связанных с этим персонажем хоррор-игры Poppy Playtime. Помимо этого сотрудники центра изучили мнения детских психологов по этой теме, и выяснилось, что дети не воспринимают эти игрушки, как что-то пугающее. Ярушников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что у представителей власти региона «должны возникнуть вопросы по данному мероприятию». Мастер-класс планировали провести 22 октября в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Позже информация о мероприятии была удалена из группы Туристско-информационного центра.