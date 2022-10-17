По мнению депутата, губернатор Вадим Шумков должен решить вопрос с проведением мастер-класса по Хагги Вагги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Кетовской сельской думы (Курганская область) Владимир Ярушников попросил представителей областного правительства и, в том числе, губернатора Вадима Шумкова разобраться с попыткой провести мастер-класс по изготовлению брелков Хагги Вагги. По его мнению, у представителей власти должны возникнуть вопросы по этому мероприятию.

«Я думаю у властей региона, ответственных за защиту прав несовершеннолетних детей должны возникнуть вопросы по данному мероприятию. Например у уполномоченного по правам детей Алены Лопатиной. <…> Надеюсь, что гарант традиционных ценностей в нашем регионе — губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков вмешается в создавшуюся ситуацию и примет меры реагирования на вызовы», — написал Ярушников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ярушников недоволен мастер-классом, который представители Туристско-информационного центра Кургана планируют провести 22 октября в культурно-историческом комплексе «Царево городище». Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина ответила URA.RU, что сначала нужно изучить этот вопрос, прежде, чем говорить о допустимости проведения такого мероприятия. На момент написания новости, по номеру телефона, указанному в группе Туристско-информационного центра, URA.RU никто не ответил. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. Представители власти подтвердили, что получили вопросы.

Хагги Вагги является персонажем хоррор-игры Poppy Playtime. Позже этот персонаж стал героем мемов.