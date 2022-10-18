Политолог оценил смелость Шумкова — предложить правительству РФ уравнять выплаты мобилизованным

Политолог Ширяев: предложение губернатора Курганской области актуально для многих регионов

19 октября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Политолог Сергей Ширяев назвал инициативу Шумкова «своевременной и логичной» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова по одинаковой сумме выплат для мобилизованных, которое 19 октября поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, логично и своевременно. По словам политолога, смелая инициатива актуальна для многих регионов страны. Об этом эксперт рассказал URA.RU «Большой респект Шумкову за это и работу в плане помощи мобилизованным и их семьям. Его предложение об установлении одинакового размера выплат для мобилизованных по стране — логично и своевременно. Дотационные регионы обладают ограниченными ресурсами не только по поводу выплат мобилизованным, а в целом. Это несправедливо. Все военнослужащие выполняют один долг, рискуют жизнью одинаково. Почему кому-то платят больше, а кому-то — меньше? И пока этот вопрос до конца не решен, резонно, что губернатор региона, в котором возможностей меньше, поднял этот вопрос», — подчеркнул Ширяев. Политолог также отметил, что данное предложение актуально не только для Курганской области, но и многих регионов России. Ранее URA.RU писало, что Совет Федерации РФ и комитет Госдумы по обороне получили задание разобраться с системой выплат мобилизованным россиянам, так как их суммы разняться в зависимости от региона служащего. 18 октября Шумков сообщил, что представители правительства Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. 17 октября губернатор заявлял, что данные решения должны быть едиными для всех регионов. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам главы государства — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова по одинаковой сумме выплат для мобилизованных, которое 19 октября поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, логично и своевременно. По словам политолога, смелая инициатива актуальна для многих регионов страны. Об этом эксперт рассказал URA.RU «Большой респект Шумкову за это и работу в плане помощи мобилизованным и их семьям. Его предложение об установлении одинакового размера выплат для мобилизованных по стране — логично и своевременно. Дотационные регионы обладают ограниченными ресурсами не только по поводу выплат мобилизованным, а в целом. Это несправедливо. Все военнослужащие выполняют один долг, рискуют жизнью одинаково. Почему кому-то платят больше, а кому-то — меньше? И пока этот вопрос до конца не решен, резонно, что губернатор региона, в котором возможностей меньше, поднял этот вопрос», — подчеркнул Ширяев. Политолог также отметил, что данное предложение актуально не только для Курганской области, но и многих регионов России. Ранее URA.RU писало, что Совет Федерации РФ и комитет Госдумы по обороне получили задание разобраться с системой выплат мобилизованным россиянам, так как их суммы разняться в зависимости от региона служащего. 18 октября Шумков сообщил, что представители правительства Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. 17 октября губернатор заявлял, что данные решения должны быть едиными для всех регионов. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам главы государства — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.