Матвиенко потребовала сделать выплаты мобилизованным одинаковыми по стране

Совет Федерации РФ и Комитет Госдумы по обороне получили задание разобраться с системой выплат мобилизованным россиянам, так как их суммы разняться в зависимости от региона служащего. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Я дала поручение [вице-спикеру СФ Андрею] Турчаку и [вице-спикеру СФ Николаю] Журавлеву вместе с комитетом по обороне разобраться с системой выплат», — сказала Матвиенко на заседании палаты. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Совфеда.
По мнению спикера, неравное распределение средств по регионам — несправедливо. «Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе — недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему», — сказала Матвиенко.
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Совет Федерации РФ и Комитет Госдумы по обороне получили задание разобраться с системой выплат мобилизованным россиянам, так как их суммы разняться в зависимости от региона служащего. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Я дала поручение [вице-спикеру СФ Андрею] Турчаку и [вице-спикеру СФ Николаю] Журавлеву вместе с комитетом по обороне разобраться с системой выплат», — сказала Матвиенко на заседании палаты. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Совфеда. По мнению спикера, неравное распределение средств по регионам — несправедливо. «Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе — недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему», — сказала Матвиенко.