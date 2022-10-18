Почти 1000 тюменцев передали миллионы на нужды СВО

Тюменцы пожертвовали 13 млн рублей в рамках акции «100 миллионов для Победы»

19 октября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Ольга Швецова заявила, что в рамках акции «100 миллионов для Победы» приняли участие почти 1000 тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Тюменской области пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Почти 1000 человек и 50 организаций региона поддержали проект. Об этом сообщила депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова в своем telegram-канале. Акция организована с целью помочь обеспечить военным оборудованием мобилизованных жителей региона, отправляющихся в зону специальной военной операции. «Почти 13 миллионов рублей уже собрано в рамках акции „100 миллионов для Победы“. Почти 1000 человек уже внесли свой вклад в этот проект, более 50 организаций его поддержали. Со всей Тюменской области сегодня поступают пожертвования, люди вносят от 100 рублей до 3 млн рублей на счет. Это невероятно здорово, это говорит о том, как мы можем сплотиться. А тюменцы никогда не оставались в стороне — это в нашем характере», — написала Швецова. Депутат отметила, что на сайте «Тюменьдляпобеды.рф» будут в ежедневном режиме рассказывать о сборе средств, а также о том оборудовании, которое будет закуплено. «Обязательно отчитаемся за каждый рубль и доставим все самое необходимое нашим тюменским бойцам», — добавила Швецова. Акция «100 миллионов для Победы» была запущена региональным отделением партии «Единая Россия». Цель проекта — собрать необходимую сумму с тысячи меценатов. А собранные деньги направить на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, дальномеров и других спецсредств, которые будут нужны участникам спецоперации и мобилизованным тюменцам. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «100 миллионов для Победы» и направил 100 тысяч рублей из собственных средств в благотворительный фонд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Почти 1000 человек и 50 организаций региона поддержали проект. Об этом сообщила депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова в своем telegram-канале. Акция организована с целью помочь обеспечить военным оборудованием мобилизованных жителей региона, отправляющихся в зону специальной военной операции. «Почти 13 миллионов рублей уже собрано в рамках акции „100 миллионов для Победы“. Почти 1000 человек уже внесли свой вклад в этот проект, более 50 организаций его поддержали. Со всей Тюменской области сегодня поступают пожертвования, люди вносят от 100 рублей до 3 млн рублей на счет. Это невероятно здорово, это говорит о том, как мы можем сплотиться. А тюменцы никогда не оставались в стороне — это в нашем характере», — написала Швецова. Депутат отметила, что на сайте «Тюменьдляпобеды.рф» будут в ежедневном режиме рассказывать о сборе средств, а также о том оборудовании, которое будет закуплено. «Обязательно отчитаемся за каждый рубль и доставим все самое необходимое нашим тюменским бойцам», — добавила Швецова. Акция «100 миллионов для Победы» была запущена региональным отделением партии «Единая Россия». Цель проекта — собрать необходимую сумму с тысячи меценатов. А собранные деньги направить на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, дальномеров и других спецсредств, которые будут нужны участникам спецоперации и мобилизованным тюменцам. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее URA.RU писало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в акции «100 миллионов для Победы» и направил 100 тысяч рублей из собственных средств в благотворительный фонд.