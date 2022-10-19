В Тюменской области глава мэрии отказался от трат на Новый год в пользу мобилизованных

В Голышманово не станут тратить деньги на покупку новых атрибутов для праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава администрации Голышмановского округа (Тюменская область) Александр Ледаков заявил, что мэрия откажется от трат на новогоднее оформление, чтобы направить деньги на помощь мобилизованным и их семьям. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале.

«В этом году мы исключим затраты на приобретение искусственной елки, иллюминации, новогоднего фейерверка. Эти средства при потребности будем направлять на помощь мобилизованным и семьям призванных в армию мужчин», — заявил Александр Ледаков.

По его словам, новогодние мероприятия для детей в Голышманово состоятся, в учреждениях и поселке установят елки. Однако праздник будет «чуть скромнее, соответственно моменту времени».

Ранее URA.RU писало, что мэр Тобольска Максим Афанасьев сократил расходы на Новый год на фоне проведения спецоперации. Мэрия отказалась от фейерверка и части других трат.