Путин подписал указ о кредитных каникулах мобилизованным предпринимателям

20 октября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Кредитные каникулы могут быть продлены в случае нахождения мобилизованного в госпитале или в статусе без вести пропавшего, сообщается в законе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон будет поддерживать организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которые взяли кредиты до мобилизации учредителя. «Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении в Госдуме было 30 дней)», — сообщается в документе. Уточняется, что каникулы могут быть продлены в период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае болезни или ранения, а также случае признания «безвестно отсутствующим». Ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Позже Госдума РФ приняла законы, направленные на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Документ был опубликован на сайте Государственной думы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон будет поддерживать организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которые взяли кредиты до мобилизации учредителя. «Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении в Госдуме было 30 дней)», — сообщается в документе. Уточняется, что каникулы могут быть продлены в период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае болезни или ранения, а также случае признания «безвестно отсутствующим». Ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Позже Госдума РФ приняла законы, направленные на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Документ был опубликован на сайте Государственной думы.