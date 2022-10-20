Путин подписал указ о кредитных каникулах мобилизованным предпринимателям

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Кредитные каникулы могут быть продлены в случае нахождения мобилизованного в госпитале или в статусе без вести пропавшего, сообщается в законе Фото:
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Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон будет поддерживать организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которые взяли кредиты до мобилизации учредителя. «Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении в Госдуме было 30 дней)», — сообщается в документе. Уточняется, что каникулы могут быть продлены в период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае болезни или ранения, а также случае признания «безвестно отсутствующим».

Ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Позже Госдума РФ приняла законы, направленные на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Документ был опубликован на сайте Государственной думы.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул для владельцев бизнеса, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон будет поддерживать организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, которые взяли кредиты до мобилизации учредителя. «Кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней (в первом чтении в Госдуме было 30 дней)», — сообщается в документе. Уточняется, что каникулы могут быть продлены в период нахождения мобилизованного в госпиталях и других медицинских учреждениях в случае болезни или ранения, а также случае признания «безвестно отсутствующим». Ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Позже Госдума РФ приняла законы, направленные на поддержку мобилизованных граждан и их семей. Документ был опубликован на сайте Государственной думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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