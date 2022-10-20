В ГД рассказали о новых законах для поддержки мобилизованных и их семей

Стали известны меры поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей
новость из сюжетаМобилизация в России
Государственная дума РФ приняла новые законы для поддержки мобилизованных и членов их семей. URA.RU приводит главное из документа, опубликованном на сайте Госдумы.
- Мобилизованный гражданин и члены его семьи освобождаются от выплаты по кредитам. В случае гибели мобилизованного все долги списываются.
- Для мобилизованных предпринимателей также вводятся кредитные каникулы. Помимо этого, каникулы продлеваются на время нахождения мобилизованного предпринимателя в госпитале, больнице и других медорганизациях.
- Мобилизованным сотрудникам предприятий предоставляются трудовые гарантии. На время службы трудовые договора будут приостанавливаться. Работник в течение трех месяцев вправе вернуться к своим должностным обязанностям.
- Отправившиеся на службу граждане и члены их семей освобождаются от начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также не начисляются пени за просрочку оплаты услуг по капитальному ремонту.
- Мобилизованным индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность передать управление своим бизнесом другим лицам в доверительное управление. Помимо этого, дается пять рабочих дней для решения организационных вопросов.
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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