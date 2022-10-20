В ГД рассказали о новых законах для поддержки мобилизованных и их семей 20 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 + Стали известны меры поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Государственная дума РФ приняла новые законы для поддержки мобилизованных и членов их семей. URA.RU приводит главное из документа, опубликованном на сайте Госдумы. Мобилизованный гражданин и члены его семьи освобождаются от выплаты по кредитам. В случае гибели мобилизованного все долги списываются.

Для мобилизованных предпринимателей также вводятся кредитные каникулы. Помимо этого, каникулы продлеваются на время нахождения мобилизованного предпринимателя в госпитале, больнице и других медорганизациях.

Мобилизованным сотрудникам предприятий предоставляются трудовые гарантии. На время службы трудовые договора будут приостанавливаться. Работник в течение трех месяцев вправе вернуться к своим должностным обязанностям.

Отправившиеся на службу граждане и члены их семей освобождаются от начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также не начисляются пени за просрочку оплаты услуг по капитальному ремонту.

Мобилизованным индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность передать управление своим бизнесом другим лицам в доверительное управление. Помимо этого, дается пять рабочих дней для решения организационных вопросов. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан. Государственная дума РФ приняла новые законы для поддержки мобилизованных и членов их семей. URA.RU приводит главное из документа, опубликованном на сайте Госдумы. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям