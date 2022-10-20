В ГД рассказали о новых законах для поддержки мобилизованных и их семей

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Отправка мобилизованных. Тюмень
Стали известны меры поддержки для мобилизованных граждан и членов их семей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Государственная дума РФ приняла новые законы для поддержки мобилизованных и членов их семей. URA.RU приводит главное из документа, опубликованном на сайте Госдумы.

  • Мобилизованный гражданин и члены его семьи освобождаются от выплаты по кредитам. В случае гибели мобилизованного все долги списываются.
  • Для мобилизованных предпринимателей также вводятся кредитные каникулы. Помимо этого, каникулы продлеваются на время нахождения мобилизованного предпринимателя в госпитале, больнице и других медорганизациях.
  • Мобилизованным сотрудникам предприятий предоставляются трудовые гарантии. На время службы трудовые договора будут приостанавливаться. Работник в течение трех месяцев вправе вернуться к своим должностным обязанностям.
  • Отправившиеся на службу граждане и члены их семей освобождаются от начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также не начисляются пени за просрочку оплаты услуг по капитальному ремонту.
  • Мобилизованным индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность передать управление своим бизнесом другим лицам в доверительное управление. Помимо этого, дается пять рабочих дней для решения организационных вопросов.

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.

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Государственная дума РФ приняла новые законы для поддержки мобилизованных и членов их семей. URA.RU приводит главное из документа, опубликованном на сайте Госдумы. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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