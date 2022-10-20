20 октября 2022

Московский суд заочно арестовал экс-редактора «Первого канала» Овсянникову

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Начало судебного процесса над экс-главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым, суд, тайбергенов байдавлет, Ленинский районный суд Магнитогорска
Суд Москвы заочно арестовал сбежавшую экс-редактора Первого канала Овсянникову Фото:

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили источники в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал источник РИА Новости. Решение было оглашено 20 октября.

В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В августе московский суд отправил журналистку под домашний арест. В начале октября МВД России объявило ее в розыск.

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили источники в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал источник РИА Новости. Решение было оглашено 20 октября. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В августе московский суд отправил журналистку под домашний арест. В начале октября МВД России объявило ее в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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