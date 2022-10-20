Московский суд заочно арестовал экс-редактора «Первого канала» Овсянникову

21 октября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Суд Москвы заочно арестовал сбежавшую экс-редактора Первого канала Овсянникову Фото: Илья Московец © URA.RU Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили источники в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал источник РИА Новости. Решение было оглашено 20 октября. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В августе московский суд отправил журналистку под домашний арест. В начале октября МВД России объявило ее в розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили источники в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал источник РИА Новости. Решение было оглашено 20 октября. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Она выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде». В августе московский суд отправил журналистку под домашний арест. В начале октября МВД России объявило ее в розыск.