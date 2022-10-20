20 октября 2022

Командированным в ЛДНР, Запорожье и Херсон тюменцам хотят платить двойную зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, аэропорт, ожидание, чемодан, пассажир, вход
Командировочные госслужащих увеличатся почти в 85 раз Фото:

Аппарат губернатора Тюменской области подготовил проект постановления, согласно которому работники госучреждений, отправляющиеся в командировки в ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область будут получать двойную оплату труда. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«При направлении работников государственных учреждений Тюменской области в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, возмещаются по решению руководителя государственного учреждения Тюменской области», — говорится в проекте постановления властей.

Кроме того, командированные смогут рассчитывать на суточные. Они составят 8480 рублей за каждый день. Согласно действующему постановлению, которое хотят дополнить вышеназванными поправками, при командировке в другие регионы суточные установлены в размере 100 рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, поправки вносятся на основе указа президента РФ Владимира Путина. В настоящее время областное постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

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Аппарат губернатора Тюменской области подготовил проект постановления, согласно которому работники госучреждений, отправляющиеся в командировки в ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область будут получать двойную оплату труда. Документ есть в распоряжении URA.RU. «При направлении работников государственных учреждений Тюменской области в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, возмещаются по решению руководителя государственного учреждения Тюменской области», — говорится в проекте постановления властей. Кроме того, командированные смогут рассчитывать на суточные. Они составят 8480 рублей за каждый день. Согласно действующему постановлению, которое хотят дополнить вышеназванными поправками, при командировке в другие регионы суточные установлены в размере 100 рублей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, поправки вносятся на основе указа президента РФ Владимира Путина. В настоящее время областное постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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