Командированным в ЛДНР, Запорожье и Херсон тюменцам хотят платить двойную зарплату

Командировочные госслужащих увеличатся почти в 85 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аппарат губернатора Тюменской области подготовил проект постановления, согласно которому работники госучреждений, отправляющиеся в командировки в ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область будут получать двойную оплату труда. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«При направлении работников государственных учреждений Тюменской области в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области оплата труда производится в двойном размере. Безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками, возмещаются по решению руководителя государственного учреждения Тюменской области», — говорится в проекте постановления властей.

Кроме того, командированные смогут рассчитывать на суточные. Они составят 8480 рублей за каждый день. Согласно действующему постановлению, которое хотят дополнить вышеназванными поправками, при командировке в другие регионы суточные установлены в размере 100 рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, поправки вносятся на основе указа президента РФ Владимира Путина. В настоящее время областное постановление проходит антикоррупционную экспертизу.