«Боевое братство»: тюменских мобилизованных в зоне боевых действий нет

По данным спикера мобилизованные тюменцы все еще проходят обучение и не участвуют в боевых действиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области в настоящее время все еще проходят обучение и боевое слаживание в частях, в непосредственной зоне спецоперации они не находятся. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель регионального филиала организации «Боевое братство» Валентин Глушко.

«В зоне боевого сопротивления мобилизованных из Тюменской области нет. Они все еще проходят подготовку. Даже те, что зашли на территорию СВО, они еще далеко не в зоне боевых действий. Если там кто из наших и есть, то только те, кто давно уже подготовлены и вошли туда раньше (до начала частичной мобилизации в РФ — прим. ред.)», — рассказал в разговоре с URA.RU Валентин Глушко.

По его словам, львиная доля мобилизованных, которых готовили под Тюменью, ушла на полигоны в другие регионы РФ. Там из них формируют части и подразделения, согласно их военно-учетным специальностям.

«Массового пока ничего нет. И думаю, до конца октября — середины ноября, не будет», — добавил руководитель тюменского филиала «Боевого братства». Организация состоит из ветеранов военных действий, ее члены постоянно находятся в контакте с тюменцами (контрактниками), ведущими действия в зоне СВО, направляют им помощь и спецсредства.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. Мобилизованных граждан отправляют в учебные части, где они проходят подготовку. В Тюмени таким полигоном стала территория, подведомственная Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу.