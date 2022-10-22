22 октября 2022
21 октября 2022

Блогер из ХМАО рассказал о занятиях мобилизованных в учебке

Блогер Крецул из ХМАО: мобилизованные проходят занятия по медицине
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , окопы, окоп, мобилизованные, рытье окопов
Для мобилизованных проводят занятия по медицине (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию. Пост и фотографии опубликованы на странице блогера «Это Крецул» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра у нас занятия по медицине, уже не первые и, думаю, не последние. Я реально многое тут узнал, а сколько еще предстоит. Что могу сказать о настрое бойцов: видно усердие и желание впитывать знания, приятно быть в ряду таких мужчин», — написал блогер.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованные на занятиях
Блогер Крецул сообщил, что многое узнал на занятиях

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Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию. Пост и фотографии опубликованы на странице блогера «Это Крецул» в соцсети «ВКонтакте». «Завтра у нас занятия по медицине, уже не первые и, думаю, не последние. Я реально многое тут узнал, а сколько еще предстоит. Что могу сказать о настрое бойцов: видно усердие и желание впитывать знания, приятно быть в ряду таких мужчин», — написал блогер. Ранее URA.RU писало, что мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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