Блогер из ХМАО рассказал о занятиях мобилизованных в учебке

Блогер Крецул из ХМАО: мобилизованные проходят занятия по медицине

Для мобилизованных проводят занятия по медицине (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул поделился, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию. Пост и фотографии опубликованы на странице блогера «Это Крецул» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра у нас занятия по медицине, уже не первые и, думаю, не последние. Я реально многое тут узнал, а сколько еще предстоит. Что могу сказать о настрое бойцов: видно усердие и желание впитывать знания, приятно быть в ряду таких мужчин», — написал блогер.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованных из Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха 22 октября отправили в учебные центры для подготовки к участию в СВО. Им вручили рюкзаки с термобельем и медикаментами, а также набор продуктов в дорогу.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованные на занятиях «Это Крецул», «ВКонтакте»