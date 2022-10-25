Российский шансонье посвятил песни Тюменской области и Ямалу. Видео

Российский шансонье Владимир Курский посвятил песни Тюмени и Ямалу
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Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, север, тундра, арктика, ямал, природа ямала, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Одну из песен шансонье Владимир Курский посвятил Ямало-Ненецкому автономному округу Фото:

Российский шансонье Владимир Курский посвятил свои новые песни Ямало-Ненецкому автономному округу и Тюменской области. Видеоклипы на композиции исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Владимир Курский — Тюмень. Посвящается жителям Тюмени, Тюменской области. Проект Владимира Курского „Песни про города России“. Всем мира, добра, здоровья! Храни вас Бог», — написал Курский на своей странице, прикрепив запись видеоклипа на песню «Тюмень».

Аналогичная публикация была сделана им в день выхода клипа на песню «Ямал». Владимир Курский исполняет песни на собственные стихи в жанре шансон. Кроме того, он организовал и возглавил группу помощи военным России «Русь». «Слова благодарности всем тем, кто помогает собирать гуманитарную помощь группе ГПВР „Русь“. На сегодняшний день у нас открыты представительства: Москва, Московская область, Дубна, Дмитров, Озеры, Балашиха, Ярославль, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Оренбург, Казань», — отметил Курский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Российский шансонье Владимир Курский посвятил свои новые песни Ямало-Ненецкому автономному округу и Тюменской области. Видеоклипы на композиции исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Владимир Курский — Тюмень. Посвящается жителям Тюмени, Тюменской области. Проект Владимира Курского „Песни про города России“. Всем мира, добра, здоровья! Храни вас Бог», — написал Курский на своей странице, прикрепив запись видеоклипа на песню «Тюмень». Аналогичная публикация была сделана им в день выхода клипа на песню «Ямал». Владимир Курский исполняет песни на собственные стихи в жанре шансон. Кроме того, он организовал и возглавил группу помощи военным России «Русь». «Слова благодарности всем тем, кто помогает собирать гуманитарную помощь группе ГПВР „Русь“. На сегодняшний день у нас открыты представительства: Москва, Московская область, Дубна, Дмитров, Озеры, Балашиха, Ярославль, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Оренбург, Казань», — отметил Курский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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