Российский шансонье Владимир Курский посвятил свои новые песни Ямало-Ненецкому автономному округу и Тюменской области. Видеоклипы на композиции исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Владимир Курский — Тюмень. Посвящается жителям Тюмени, Тюменской области. Проект Владимира Курского „Песни про города России“. Всем мира, добра, здоровья! Храни вас Бог», — написал Курский на своей странице, прикрепив запись видеоклипа на песню «Тюмень».
Аналогичная публикация была сделана им в день выхода клипа на песню «Ямал». Владимир Курский исполняет песни на собственные стихи в жанре шансон. Кроме того, он организовал и возглавил группу помощи военным России «Русь». «Слова благодарности всем тем, кто помогает собирать гуманитарную помощь группе ГПВР „Русь“. На сегодняшний день у нас открыты представительства: Москва, Московская область, Дубна, Дмитров, Озеры, Балашиха, Ярославль, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Оренбург, Казань», — отметил Курский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Российский шансонье Владимир Курский посвятил свои новые песни Ямало-Ненецкому автономному округу и Тюменской области. Видеоклипы на композиции исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Владимир Курский — Тюмень. Посвящается жителям Тюмени, Тюменской области. Проект Владимира Курского „Песни про города России“. Всем мира, добра, здоровья! Храни вас Бог», — написал Курский на своей странице, прикрепив запись видеоклипа на песню «Тюмень». Аналогичная публикация была сделана им в день выхода клипа на песню «Ямал». Владимир Курский исполняет песни на собственные стихи в жанре шансон. Кроме того, он организовал и возглавил группу помощи военным России «Русь». «Слова благодарности всем тем, кто помогает собирать гуманитарную помощь группе ГПВР „Русь“. На сегодняшний день у нас открыты представительства: Москва, Московская область, Дубна, Дмитров, Озеры, Балашиха, Ярославль, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Оренбург, Казань», — отметил Курский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».