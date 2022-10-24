Курганские швеи изменили планы из-за частичной мобилизации. Фото

25 октября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Для мобилизованных шьют балаклавы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Свято-Троицком приходе города Кургана шьют балаклавы для мобилизованных в рамках проекта «Швейная мастерская «Мастерицы». Об этом сообщили представители Курганской епархии. «Каждая из нас испытывала потребность участия в общем деле. Поэтому, когда стали обсуждать, участвуем или нет в помощи мобилизованным, у нас сомнений не было, был только вопрос — что мы можем сделать», — рассказала координатор проекта Наталья Остапчук в группе Курганской епархии в соцсети «Вконтакте». Представители проекта сообщили, что нашли в интернете три выкройки, по двум из которых решили сделать образцы. По словам Натальи, первые балаклавы получились неудачными. «Мы думали, что все будет легко и быстро, нужно только взяться, вещь-то простая. На следующем занятии занимались только балаклавами. <…> Сшили, примерили. И у нас получилось!» — добавила Остапчук. Из первого куска ткани удалось сшить 23 балаклавы. Готовые изделия, как сообщают в епархии, принесут в Центр гуманитарной помощи при Порт-Артурском приходе, где организован пункт сбора вещей для мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области, Вадим Шумков показал спецоборудование, купленное для мобилизованных. В своем telegram-канале он опубликовал фото коробок с тепловизионными биноклями и другим оборудованием. Балаклавы принесут в Центр гуманитарной помощи при Порт-Артурском приходе Фото: группа Курганской епархии в соцсети «Вконтакте» Из первого куска ткани швеям удалось смастерить 23 балаклавы Фото: группа Курганской епархии в соцсети «Вконтакте»

В Свято-Троицком приходе города Кургана шьют балаклавы для мобилизованных в рамках проекта «Швейная мастерская «Мастерицы». Об этом сообщили представители Курганской епархии. «Каждая из нас испытывала потребность участия в общем деле. Поэтому, когда стали обсуждать, участвуем или нет в помощи мобилизованным, у нас сомнений не было, был только вопрос — что мы можем сделать», — рассказала координатор проекта Наталья Остапчук в группе Курганской епархии в соцсети «Вконтакте». Представители проекта сообщили, что нашли в интернете три выкройки, по двум из которых решили сделать образцы. По словам Натальи, первые балаклавы получились неудачными. «Мы думали, что все будет легко и быстро, нужно только взяться, вещь-то простая. На следующем занятии занимались только балаклавами. <…> Сшили, примерили. И у нас получилось!» — добавила Остапчук. Из первого куска ткани удалось сшить 23 балаклавы. Готовые изделия, как сообщают в епархии, принесут в Центр гуманитарной помощи при Порт-Артурском приходе, где организован пункт сбора вещей для мобилизованных. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области, Вадим Шумков показал спецоборудование, купленное для мобилизованных. В своем telegram-канале он опубликовал фото коробок с тепловизионными биноклями и другим оборудованием.