Губернатор Курганской области Вадим Шумков выложил фотографии специального оборудования, купленного для мобилизованных. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Прибывает специальное оборудование для очередной поставки в части наших мобилизованных. Сейчас дождемся еще поступлений и будем отправлять», — пишет Шумков. Также он поблагодарил всех, кто поддерживает данную инициативу. На снимках показаны коробки с тепловизионными биноклями и другим оборудованием.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы направят месячную зарплату в фонд поддержки мобилизованных. Такое решение уже приняла фракция «Единая Россия», аналогичные меры готовы принять и другие фракции.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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