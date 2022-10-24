24 октября 2022

Курганский губернатор показал спецоборудование, купленное для мобилизованных. Фото

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Мобилизационный пункт. Курган
Курганские мобилизованные получат спецоборудование (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выложил фотографии специального оборудования, купленного для мобилизованных. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Прибывает специальное оборудование для очередной поставки в части наших мобилизованных. Сейчас дождемся еще поступлений и будем отправлять», — пишет Шумков. Также он поблагодарил всех, кто поддерживает данную инициативу. На снимках показаны коробки с тепловизионными биноклями и другим оборудованием.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы направят месячную зарплату в фонд поддержки мобилизованных. Такое решение уже приняла фракция «Единая Россия», аналогичные меры готовы принять и другие фракции.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

Мобилизованным курганцам отправят в военные части тепловизионные бинокли

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выложил фотографии специального оборудования, купленного для мобилизованных. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Прибывает специальное оборудование для очередной поставки в части наших мобилизованных. Сейчас дождемся еще поступлений и будем отправлять», — пишет Шумков. Также он поблагодарил всех, кто поддерживает данную инициативу. На снимках показаны коробки с тепловизионными биноклями и другим оборудованием. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы направят месячную зарплату в фонд поддержки мобилизованных. Такое решение уже приняла фракция «Единая Россия», аналогичные меры готовы принять и другие фракции. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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