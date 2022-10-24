24 октября 2022

В Ноябрьске часть дома осталась без электричества из-за пожара

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар, мчс россии
Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара часть девятиэтажки на улице Ленина осталась без света. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток.

«Ленина, 52, вероятно, что-то горит в подъезде. Часть дома осталась без электричества, а в квартиру на пятом этаже вызывали скорую помощь», — сообщает telegram-канал «Ноябрьск 24». «Загорелся электрощиток, тоже на пятом», — написала в комментариях под постом Анастасия Пономаренко.

В пресс-службу МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) произошел пожар в жилом доме. Сгорели квартира и коридор в подъезде.

Очевидцы сообщили, что загорелся электрощиток
На вызов прибыли медики

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В Ноябрьске (ЯНАО) из-за пожара часть девятиэтажки на улице Ленина осталась без света. Очевидцы сообщили, что на пятом этаже загорелся электрощиток. «Ленина, 52, вероятно, что-то горит в подъезде. Часть дома осталась без электричества, а в квартиру на пятом этаже вызывали скорую помощь», — сообщает telegram-канал «Ноябрьск 24». «Загорелся электрощиток, тоже на пятом», — написала в комментариях под постом Анастасия Пономаренко. В пресс-службу МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) произошел пожар в жилом доме. Сгорели квартира и коридор в подъезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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